La agenda de entretenimiento en Colombia en 2025 ha sido variada y cada vez son más las ciudades del país a las que llegan diversos eventos y conciertos. Con un recaudo de $97.019 millones entre enero y noviembre, la Ley de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (Ley 1493 de 2011) alcanzó un total acumulado de $486.034 millones.
En total, 185 municipios y distritos generaron recursos de la Contribución Parafiscal Cultural durante esta vigencia, fortaleciendo la infraestructura y el acceso a las artes escénicas en todo el territorio.
Los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (EPAE) con mayor recaudo en 2025 fueron Bad Bunny en Medellín, con $6.853 millones; Shakira – Cali, con $3.304 millones, y el Festival Cordillera 2025 en Bogotá, con $2.433 millones.
Y, según un informe del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, por ciudades, Bogotá lideró con un recaudo de $50.280 millones, seguida de Medellín, $19.233 millones, y Cali, $6.286 millones.
Los eventos
Entre enero y noviembre de 2025 se registraron en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP) un total de 24.389 eventos, distribuidos así: 12.440 de teatro, 8.844 de música, 2.010 de danza, 897 de circo sin animales y 198 de magia.
De igual manera, a corte de noviembre, el Ministerio registró 3.973 productores de espectáculos públicos actualizados, de los cuales el 91 % son ocasionales y el 9 % permanentes. Durante esta vigencia se inscribieron por primera vez 1.026 productores.
La entidad también informó que hay 52 operadores de boletería en línea y/o agentes de retención autorizados, clasificados en las categorías local (67 %), regional (19 %) y nacional (14 %).
Recomendado: J Balvin anuncia gira nacional tras dos exitosos shows en Medellín y Bogotá: ¿Cuándo es la preventa?
Por otro lado, el Ministerio realizó 291 asesorías virtuales y 18 visitas técnicas a municipios, con el propósito de orientar la adecuada ejecución de los recursos de la Contribución Parafiscal Cultural (CPC) y promover la presentación oportuna de informes de gestión.
Y revisó 1.413 proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura cultural, clasificados así: 22 de construcción, 51 de mejoramiento, 86 de dotación, 15 de compra, 20 de diseño y 1.219 de producción y circulación.