Tras dos exitosas presentaciones, una en Medellín y otra en Bogotá, Ciudad Primavera, el más ambicioso show de J Balvin, el artista paisa anunció una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia entre marzo, abril y mayo de 2026.
La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento, llegará en su formato original en 360 grados a 5 de las 6 ciudades nuevas anunciadas.
Reconocido por Billboard como el artista colombiano más importante del siglo XXI, J Balvin llevará esta experiencia a lo largo del territorio nacional en 2026. El anuncio oficial fue realizado por el artista paisa a través de sus redes sociales, acompañado de un video que reúne momentos clave de los shows ya vividos y que funciona como un abrebocas de lo que el público podrá experimentar en el resto del país.
También: Grupo Frontera anunció dos nuevas fechas en Colombia: estos son los precios de la boletería
Fechas confirmadas
Cali: 21 de marzo, Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Cúcuta: 11 de abril, Estadio General Santander
Bucaramanga: 18 de de abril, Estadio Departamental Américo Montanini
Barranquilla: 1 de mayo, Estadio Romelio Martínez
Valledupar: 2 de mayo, parque de la Leyenda Vallenata (Festival Vallenato)
Cartagena: 9 de mayo, Estadio Olímpico Jaime Morón León
Recomendado: Concierto de J Balvin le dejó a Medellín una derrama económica superior a los US$3,2 millones
El anuncio oficial fue realizado por el artista paisa a través de sus redes sociales, acompañado de un video que reúne momentos clave de los shows ya vividos y que funciona como un abrebocas de lo que el público podrá experimentar en el resto del país.
Por su parte la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, anunciará el show que hará parte del prestigioso festival, el cual tendrá un escenario de la gira adaptado para cumplir con los estándares del Festival.
La boletería estará disponible a través de Tu Boleta, con preventa exclusiva para clientes Bancolombia que empieza el viernes 19 de diciembre a las 10 a. m., (todas las fechas excepto Valledupar). Para más detalles se puede ingresar a: https://jbalvin.com/es/pages/tours