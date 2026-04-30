GEB compra paquete accionario de cuatro empresas en Brasil: así se concretó la operación

El Grupo Energía Bogotá (GEB) anunció un nuevo avance en su estrategia de crecimiento internacional tras concretar un acuerdo que le permitirá asumir el control total de cuatro compañías dedicadas a la transmisión de energía en Brasil. La operación, considerada clave dentro de su plan de expansión, fortalece su presencia en uno de los mercados eléctricos más relevantes de América Latina.
La transacción se llevó a cabo a través de su filial Gebbras Participações Ltda., que alcanzó un acuerdo con su socio Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) para adquirir el 49 % de las acciones ordinarias que aún no estaban bajo su propiedad. Estas participaciones corresponden a las sociedades concesionarias Goiás Transmissão S.A., MGE Transmissão S.A., Transenergia Renovável S.A. y Transenergia São Paulo S.A.
Con la compra de este paquete accionario, el grupo colombiano pasará a ser titular del 100 % del capital social de dichas compañías. Esto le permitirá consolidar su control tanto operativo como financiero sobre estos activos, considerados estratégicos dentro de su portafolio regional.
El GEB destacó que esta decisión se alinea con su estrategia corporativa, orientada a fortalecer su presencia en el segmento de transmisión eléctrica y a optimizar la gestión de sus inversiones en mercados clave. Brasil, por su tamaño, estabilidad regulatoria y perspectivas de crecimiento, representa un escenario prioritario para la compañía.
Asimismo, el control total de estas sociedades facilitará la toma de decisiones, permitirá una ejecución más eficiente de proyectos y contribuirá a la generación de sinergias operativas.
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