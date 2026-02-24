Usuarios de dale! podrán participar por boletas del Mundial 2026: Esto deben hacer

La billetera digital dale! anunció que entregará 18 paquetes dobles con boletas para la fase de grupos del Mundial 2026, junto con bonos de viaje para los ganadores. La iniciativa se desarrolla en alianza con Visa y busca incentivar el uso de pagos digitales entre los más de 4,5 millones de usuarios de la plataforma.
Para participar, los clientes deben realizar compras con su Tarjeta Débito dale! Visa y acumular oportunidades de ganar. Por cada $200.000 en consumos acumulados se genera un cupo de participación. La estrategia conecta el gasto cotidiano con acceso a una de las mayores experiencias deportivas. Además, la propuesta forma parte de la expansión del comercio digital en Colombia, donde los pagos electrónicos han venido ganando terreno frente al efectivo.
El fútbol mundial mantiene un alto valor comercial en el sistema financiero. Estudios de la industria muestran que los eventos deportivos generan aumentos en el uso de tarjetas de pago durante temporadas de torneos internacionales. En algunos mercados, las transacciones con tarjetas relacionadas con turismo y entretenimiento pueden crecer entre 10 % y 25 % durante campeonatos mundiales, impulsadas por viajes, alojamiento y compra de experiencias.
Pagos digitales y fútbol mundial: el nuevo consumo de experiencias
La apuesta de dale! se enmarca en una tendencia global donde los servicios financieros buscan integrar entretenimiento y tecnología. Las billeteras digitales se han convertido en un canal para fidelizar usuarios mediante recompensas vinculadas a viajes, conciertos o deportes. En Colombia, el ecosistema de pagos digitales supera los 70 millones de transacciones mensuales en algunos periodos de alta demanda, según reportes del sector financiero.
La organización busca que el uso de su solución digital permita administrar dinero desde la aplicación, realizar compras locales o internacionales y acceder a beneficios exclusivos. El respaldo de una red de pagos facilita el uso de la tarjeta en destinos turísticos, algo relevante en un evento que se realizará en tres países y que espera millones de visitantes.
Un dato curioso del mercado es que los torneos de fútbol mundial suelen aumentar la compra de productos asociados al deporte. En la última edición del Mundial Qatar 2022, el gasto en categorías de viaje y entretenimiento se incrementó en varios mercados emergentes durante los meses previos al campeonato, impulsado por la planificación de asistencia a partidos.
Grupo Aval ha impulsado durante más de 12 años la estrategia de Experiencias Aval, que ha acercado a millones de personas a espectáculos culturales y deportivos. La plataforma reporta acceso anticipado a más de 500 eventos y cerca de un millón de asistentes anuales en distintas actividades de entretenimiento.
La iniciativa actual busca repetir ese modelo, esta vez alrededor del Mundial 2026, un torneo que se jugará en Norteamérica y que será el primero con 48 selecciones participantes, ampliando la demanda de viajes, alojamiento y consumo digital entre los aficionados del fútbol.