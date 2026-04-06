Sorprendente operación en la Premier: Histórico club hizo inesperada venta por US$228 millones

El club Newcastle United cerró una operación por US$228 millones que marca un precedente en el fútbol europeo y en la Premier League: la venta de su estadio St. James’ Park. La transacción, realizada a través de PZ Holdings Ltd, filial de sus accionistas, dejó un ingreso neto cercano a US$170 millones, según la revista FourFourTwo.
El acuerdo incluye un contrato de arrendamiento por 72 años que permite al equipo seguir utilizando el escenario, lo que reduce el impacto inmediato para los aficionados. Sin embargo, el movimiento abre interrogantes sobre la permanencia del club en su sede histórica y sobre posibles proyectos de infraestructura a futuro.
Desde la llegada del Public Investment Fund en octubre de 2021, el Newcastle ha acelerado su crecimiento financiero. En la temporada 2024/25, reportó ingresos por US$445 millones, con un aumento del 44 % en ingresos comerciales, impulsado por patrocinios y expansión global de marca.
A pesar de ese crecimiento, el club aún está por debajo de los ingresos de gigantes de la liga inglesa como Manchester United, Manchester City, Arsenal y Liverpool, lo que evidencia el margen que aún tiene para escalar en el negocio del fútbol global.
Venta de St. James’ Park: impacto financiero y estrategia
La operación tiene un efecto directo en los estados financieros del club. Al vender el activo inmobiliario y mantener su uso mediante arrendamiento, el Newcastle mejora su liquidez y genera ganancias contables sin afectar su operación deportiva inmediata.
Este modelo es similar al aplicado por otros clubes europeos que buscan cumplir con normas de sostenibilidad financiera, como el fair play financiero. Convertir activos en flujo de caja permite financiar proyectos sin aumentar deuda.
El dinero, según reportes, será destinado a infraestructura, lo que podría incluir modernización del estadio o incluso la evaluación de una nueva sede. Este punto es clave en una liga donde la capacidad y calidad de los escenarios impactan directamente los ingresos por día de partido.
Comparación en la Premier y una curiosidad del negocio
El monto de US$228 millones está por debajo de valoraciones recientes de estadios en Europa. Por ejemplo, el Tottenham Hotspur Stadium costó más de US$1.200 millones, lo que muestra la diferencia entre vender un activo existente y construir uno nuevo desde cero.
Una curiosidad: el contrato de arrendamiento por 72 años supera la duración promedio de acuerdos similares en el deporte europeo, lo que garantiza estabilidad operativa mientras se ejecutan planes de expansión.
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La venta de St. James’ Park refleja un cambio en la gestión de activos en el fútbol: los clubes ya no solo compiten en la cancha, sino también en la optimización financiera de su infraestructura.