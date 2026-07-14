Francia y España protagonizarán la semifinal más cara en la historia de los Mundiales

Francia y España disputarán este martes en el AT&T Stadium de Arlington el primer cupo a la final del Mundial 2026. Más allá de la clasificación, el partido ya ocupa un lugar en la historia del torneo: nunca una semifinal había reunido tanto valor económico sobre el terreno de juego.
Las dos selecciones concentran plantillas tasadas en 2.740 millones de euros, equivalentes a cerca de US$3.200 millones, según las valoraciones actualizadas de Transfermarkt. Francia aporta 1.520 millones de euros y España otros 1.220 millones, cifras que convierten este encuentro en el de mayor valor de mercado registrado en unas semifinales de la Copa del Mundo.
El choque también reúne una concentración inédita de figuras. Sobre la cancha habrá siete futbolistas valorados en al menos 100 millones de euros y 22 jugadores cuyo precio de mercado supera los 50 millones. Ninguna otra semifinal mundialista había concentrado semejante cantidad de futbolistas de alto valor.
En juego también estará un capítulo importante de la historia reciente del torneo. Francia buscará disputar su tercera final mundialista consecutiva, tras las alcanzadas en Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que España intentará regresar a una final por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando consiguió el único título mundial de su historia.
Nunca una semifinal del Mundial había reunido jugadores con un valor de mercado tan alto
La diferencia económica entre ambas selecciones es menor de lo que podría suponerse. Francia supera a España por apenas 300 millones de euros en el valor total de sus plantillas, una brecha que representa menos del 11 % del valor conjunto de ambos equipos.
La selección francesa llega como la plantilla más valiosa del campeonato, impulsada principalmente por Kylian Mbappé, tasado en 180 millones de euros. España, por su parte, cuenta con el futbolista más caro del planeta: Lamine Yamal, con apenas 19 años, cuyo valor de mercado alcanza los 200 millones de euros, la cifra más alta registrada actualmente por Transfermarkt.
Solo entre Yamal y Mbappé suman 380 millones de euros. Es decir, los dos representan cerca del 14 % del valor total de las dos plantillas que disputarán la semifinal.
Pero el talento no termina allí. Pedri y Michael Olise aparecen valorados en 150 millones de euros cada uno, mientras que otros futbolistas como Aurélien Tchouaméni, Désiré Doué, Rodri, William Saliba, Jules Koundé, Ousmane Dembélé y Pau Cubarsí también integran un grupo de jugadores que superan ampliamente los 70 u 80 millones de euros de cotización.
La mayoría de estos futbolistas compite en clubes como Real Madrid, Barcelona, Arsenal, PSG, Manchester City y Bayern Múnich, equipos que dominan el mercado europeo tanto en resultados como en inversión deportiva.
La semifinal entre Francia y España reunirá al jugador más caro del mundo y a la plantilla más valiosa del Mundial
El partido también enfrentará a dos generaciones diferentes del fútbol mundial. Mbappé, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, buscará conducir nuevamente a su selección hacia otra final y mantener la posibilidad de conquistar otra copa.
En el otro lado aparece Lamine Yamal, quien con apenas 19 años ya es considerado el jugador con mayor valor de mercado del planeta. Su crecimiento deportivo durante las dos últimas temporadas ha elevado su cotización hasta los 200 millones de euros, un registro que ningún otro futbolista alcanza actualmente.
El ganador de esta semifinal no solo avanzará a la final del Mundial 2026. También será protagonista del partido con mayor concentración de valor económico que haya registrado una Copa del Mundo desde su creación en 1930, una muestra de cómo el mercado del fútbol ha incrementado el valor de sus principales figuras durante la última década.
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Las cifras también reflejan el cambio económico del fútbol europeo. Hace apenas diez años era excepcional encontrar varios jugadores valorados por encima de los 100 millones de euros dentro de una misma selección. Hoy, Francia y España reúnen siete futbolistas que alcanzan esa cifra y más de veinte cuyo valor supera los 50 millones, consolidando esta semifinal como la de mayor peso financiero en la historia de los Mundiales.