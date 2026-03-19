Ramón Jesurún seguirá siendo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la continuidad de Ramón Jesurún como presidente tras la asamblea general realizada hoy en Bogotá. El dirigente recibió un respaldo casi total de los afiliados, con una votación de 35 a 1, lo que garantiza su permanencia en el cargo para el periodo 2026-2030.
La jornada electoral también definió la nueva conformación del comité ejecutivo, órgano encargado de tomar las decisiones administrativas, financieras y deportivas más importantes del fútbol colombiano. En la asamblea participaron los representantes de los 36 clubes del fútbol profesional afiliados a la Dimayor y las 34 ligas departamentales que integran la Difútbol.
Con la elección, Jesurún se mantiene como una de las figuras con mayor continuidad en la dirigencia deportiva del país. Su permanencia se da en un contexto en el que la FCF administra ingresos millonarios provenientes de derechos de televisión, patrocinios y premios internacionales, especialmente en el marco de la participación de la Selección Colombia el Mundial 2026.
Además de la presidencia, la asamblea eligió a dos nuevos integrantes del comité ejecutivo, lo que marca cambios en la estructura directiva que definirá el rumbo del fútbol colombiano en los próximos cuatro años, en temas que van desde el calendario de competencias hasta la gestión de selecciones nacionales y contratos comerciales.
Así quedó el nuevo comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol
Tras la votación, el comité ejecutivo de la FCF quedó integrado por Ramón Jesurún como presidente, junto con Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, y Álvaro González Álzate, máximo dirigente de la Difútbol, quienes participan como miembros permanentes según los estatutos de la entidad.
A ellos se suman Alejandro Arteta, presidente del Junior de Barranquilla, y Óscar Armando Astudillo, directivo del Envigado Fútbol Club, quienes fueron elegidos como vocales para el periodo 2026-2030. Su designación responde al sistema de cociente electoral que reparte los cargos entre representantes del fútbol profesional y del sector aficionado.
Este modelo de gobierno busca equilibrar el poder entre clubes y ligas, aunque en la práctica ha mantenido durante años a un grupo reducido de dirigentes en los principales cargos. La continuidad de Jesurún refleja ese esquema, similar al de otras federaciones sudamericanas donde los presidentes suelen permanecer más de una década, como ocurrió en la Asociación del Fútbol Argentino durante la gestión de Julio Grondona.
Una curiosidad dentro del proceso es que, pese a las discusiones externas sobre límites de permanencia en cargos directivos, la asamblea no incluyó en su agenda ningún debate sobre la duración máxima en la presidencia. La dirigencia de la FCF se apoyó en conceptos jurídicos internos que sostienen que Jesurún aún no alcanza el tope de periodos permitido por los estatutos.
Elección de Jesurún: ¿mantiendrá el control institucional y financiero del fútbol colombiano?
La reelección de Jesurún tiene implicaciones directas en la gestión de uno de los sectores deportivos con mayor movimiento económico en Colombia. La Federación administra contratos de patrocinio, derechos de transmisión de la selección nacional y recursos provenientes de organismos internacionales como la FIFA, que otorga fondos anuales a sus federaciones afiliadas para desarrollo deportivo.
En los últimos años, el ente rector del fútbol colombiano ha sido responsable de organizar competiciones nacionales, coordinar la participación de las selecciones en torneos internacionales y ejecutar programas de formación juvenil. El comité ejecutivo también influye en decisiones estratégicas como la designación de sedes para partidos oficiales, la aprobación de presupuestos y la firma de acuerdos comerciales.
El respaldo de la mayoría de clubes y ligas a Jesurún evidencia la estabilidad interna de la estructura federativa, aunque también ha generado críticas en sectores que piden mayor renovación en la dirigencia. Este tipo de continuidad contrasta con federaciones europeas, donde los cambios en la presidencia suelen darse con mayor frecuencia debido a regulaciones más estrictas sobre periodos consecutivos.
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Con el nuevo comité ya definido, la Federación Colombiana de Fútbol iniciará el periodo 2026-2030 con la misma cabeza visible que ha liderado la entidad en los últimos años, en un momento en el que el fútbol colombiano busca mejorar sus resultados deportivos y consolidar sus ingresos en un mercado cada vez más competitivo.