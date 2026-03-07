Entrevista | Presidente de Santa Fe habla claro sobre la repartición de la plata por derechos de TV en el fútbol colombiano

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles del fútbol colombiano: el impacto económico que tienen las decisiones deportivas en las finanzas de los clubes. El dirigente había asegurado que un error arbitral en el partido ante Atlético Nacional por la Liga BetPlay podría terminar costándole al equipo bogotano entre $3.000 millones y $4.000 millones, dependiendo de cómo influya ese punto perdido en la clasificación final del campeonato.
Pero esa afirmación no se queda solo en la polémica arbitral. Méndez planteó un problema estructural del negocio del fútbol en Colombia: cada resultado tiene consecuencias directas sobre ingresos por premios deportivos, participación en torneos internacionales, taquilla y patrocinios. En torneos cortos como la Liga BetPlay, un punto puede marcar la diferencia entre clasificar a cuadrangulares o quedar eliminado, lo que impacta de manera directa las finanzas de los clubes.
En conversación con Valora Sports, el directivo también abordó debates estructurales que hoy atraviesan el fútbol colombiano: la discusión sobre la repartición de los derechos de televisión, el proyecto de fair play financiero que analiza Dimayor, y el impacto que podría tener la participación de Santa Fe en la Copa Libertadores en términos de ingresos por taquilla y abonos.
El contexto económico del fútbol colombiano explica la relevancia de estas discusiones. El contrato de televisión vigente con Win Sports genera cerca de US$55 millones al año, recursos que se distribuyen entre los clubes afiliados a Dimayor y que representan una de las principales fuentes de ingresos para las instituciones del país.
Arbitraje, resultados deportivos y el negocio de los derechos de televisión
Méndez sostuvo que las decisiones arbitrales no solo afectan lo deportivo sino también la estabilidad financiera de los clubes. En su análisis, perder un punto en la tabla puede traducirse en pérdidas millonarias si al final del campeonato esa diferencia influye en clasificaciones o premios.
“El problema no es solo el error en la cancha. Perder un punto puede representar miles de millones cuando se analiza el impacto en premios, torneos internacionales o taquilla”, explicó el dirigente cardenal.
Según Méndez, por experiencia institucional Santa Fe no presentó una queja formal ante la Comisión Arbitral, debido a que en procesos anteriores las reclamaciones no han generado cambios reales en las decisiones ni compensaciones para los clubes. “Las comisiones suelen reconocer errores, pero igual eso no recupera los puntos ni la plata que se pueden llegar a perder”, afirmó.
Más allá del arbitraje, el presidente del club capitalino también habló del debate que se ha abierto entre varios equipos del fútbol colombiano sobre la forma en que se reparten los ingresos por televisión.
Actualmente, los recursos provenientes de la transmisión del campeonato se distribuyen bajo un modelo relativamente equitativo entre los equipos de la misma categoría. Sin embargo, varios dirigentes consideran que debería existir una fórmula que tenga en cuenta variables como audiencia, inversión deportiva o resultados.
Méndez explicó que Santa Fe respalda una discusión sobre el tema, aunque aclaró que todavía no existe una posición unificada entre los clubes. “Santa Fe está de acuerdo con buscar una distribución más equilibrada de los ingresos. No todos los equipos invierten lo mismo ni generan el mismo impacto en el mercado”, señaló.
El dirigente también explicó que hace parte de una comisión de mercadeo que busca aumentar el valor de los contratos de televisión del fútbol colombiano, manteniendo el respeto por el actual operador que posee los derechos. “Lo que buscamos es que los ingresos por televisión crezcan. Si el negocio crece, todos los clubes podrían beneficiarse”, indicó.
La diferencia con otras ligas de la región es significativa. Mientras el fútbol colombiano recibe cerca de US$55 millones anuales por televisión, la liga brasilera, por ejemplo, supera los US$1.000 millones y la argentina está por encima de US$300 millones, según reportes de la industria del deporte.
Fair play financiero, Copa Libertadores y el impacto de los abonos
Otro de los puntos que abordó Méndez fue la intención de Dimayor de implementar un sistema de fair play financiero, similar al que opera en varias ligas europeas. La iniciativa busca establecer controles para evitar que los clubes gasten más dinero del que generan, una situación que históricamente ha generado crisis financieras en varias instituciones del país.
El dirigente se mostró partidario de avanzar en ese modelo de regulación. “El fair play financiero es necesario para ordenar las finanzas del fútbol colombiano. Hay que garantizar que los clubes gasten de acuerdo con los ingresos que realmente tienen como pasa en Europa”, explicó.
Este tipo de herramientas ha sido clave en ligas europeas para evitar quiebras o endeudamientos excesivos. En el fútbol colombiano, varias instituciones han enfrentado dificultades económicas en los últimos años, lo que ha reactivado el debate sobre controles financieros más estrictos.
En paralelo, Santa Fe se prepara para disputar la Copa Libertadores, torneo que representa uno de los mayores incentivos económicos para los clubes sudamericanos. Solo por participar en la fase de grupos, la Conmebol entrega premios superiores a US$3 millones, cifra que puede aumentar con resultados deportivos.
Méndez aseguró que el club hizo un gran esfuerzo para reforzar la plantilla con el objetivo de competir en el torneo continental. “Se trabajó para tener un equipo competitivo. La meta es superar la fase de grupos y representar bien al país, aunque el rendimiento también depende de cómo respondan los jugadores en la cancha”, explicó.
El torneo internacional también impacta directamente el negocio de la taquilla. Santa Fe proyecta vender cerca de 30.000 abonos para los partidos de Libertadores en Bogotá, aunque el comportamiento final dependerá del sorteo y de los rivales que enfrente el club en fase de grupos.
Por ahora, la respuesta de los aficionados ha sido positiva. “Ya se han vendido más de 10.000 abonos y esperamos que la cifra aumente cuando se conozca el grupo que nos corresponda”, afirmó el presidente.
Si el club logra alcanzar la meta de 30.000 abonos, los ingresos por ese concepto podrían superar los $10.000 millones, dependiendo del precio promedio de los paquetes para los partidos internacionales. Ese tipo de ingresos es clave en la estructura financiera de los equipos colombianos, donde las tres principales fuentes de recursos siguen siendo los derechos de televisión, la venta de jugadores y la taquilla.
En ese contexto, Méndez insiste en que el futuro del fútbol colombiano depende de fortalecer el negocio en todos los frentes. “El objetivo es que el fútbol colombiano genere más ingresos, tenga reglas financieras claras y logre mejores resultados deportivos. Ese es el camino para que los clubes sean rentables”, concluyó.