Boletas para Colombia vs. Portugal en el Mundial ya cuestan más que ir al Super Bowl

The Wall Street Journal reveló que el partido entre la Selección Colombia y Portugal en el Mundial 2026 ya registra precios de entrada superiores al promedio del Super Bowl. El encuentro, programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, se convirtió en uno de los eventos deportivos más costosos de toda la fase de grupos de la Copa del Mundo.
Según el diario estadounidense, las entradas más económicas disponibles en plataformas de reventa rondan los US$2.500 por persona. La cifra supera el precio promedio pagado por asistentes al Super Bowl 2025, que se ubicó en US$2.109, de acuerdo con datos de TicketData citados por la publicación.
El fenómeno ha llamado la atención del mercado deportivo internacional por tratarse de un partido de primera ronda entre dos selecciones no anfitrionas. Sin embargo, la combinación entre la presencia de Cristiano Ronaldo, el momento competitivo de ambas selecciones y la fuerte comunidad colombiana en Florida disparó la demanda de boletas.
The Wall Street Journal calificó el encuentro como una “tormenta perfecta” para el mercado de reventa. Incluso, en la plataforma oficial de reventa de la FIFA aparecieron entradas ofertadas entre US$2.300 y US$5,75 millones, sin incluir comisiones adicionales del 15 % cobradas por la organización a compradores y vendedores.
El “efecto CR7” en el precio de las boletas contra Colombia
El reporte del medio estadounidense explicó que ninguno de los 104 partidos programados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá alcanzó niveles similares de demanda en reventa.
Parte del fenómeno se explica por el peso de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués llegaría al torneo con 41 años y todo apunta a que sería su última Copa del Mundo, lo que elevó el interés internacional alrededor de Portugal.
A eso se suma el rendimiento deportivo de ambas selecciones. Colombia y Portugal aparecen actualmente entre las 15 mejores selecciones del ranking FIFA, algo poco común para un partido de fase de grupos.
La sede también juega un papel clave. Florida concentra cerca de 500.000 colombianos, según cifras citadas por The Wall Street Journal. La comunidad migrante convirtió el partido en uno de los eventos deportivos más esperados para los aficionados cafeteros en Estados Unidos.
El antecedente más cercano ocurrió durante la final de la Copa América 2024 en el mismo Hard Rock Stadium. En ese partido entre Colombia y Argentina se registraron incidentes por el ingreso masivo de aficionados sin boleta, reflejando el nivel de convocatoria que tiene actualmente la Selección Colombia en territorio estadounidense.
FIFA y la reventa: el negocio detrás del Colombia vs. Portugal
El artículo también expuso casos concretos de aficionados que pagaron cifras récord para asegurar su presencia en el estadio. Uno de ellos fue Andy Loaiza, colombiano residente en Florida, quien terminó pagando US$8.650 por tres entradas.
Inicialmente esperaba gastar cerca de US$1.500 por boleta, pero finalmente desembolsó alrededor de US$2.883 por cada tiquete debido al temor de quedarse sin acceso al evento.
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La FIFA defendió el modelo de precios y reventa argumentando que los ingresos obtenidos durante el Mundial ayudan a financiar programas de desarrollo del fútbol en más de 200 países.
Especialistas en boletería consultados por medios estadounidenses señalaron que los precios podrían bajar días antes del encuentro. Sin embargo, la expectativa alrededor del partido mantiene alta la demanda y continúa impulsando el mercado de reventa en niveles históricos.