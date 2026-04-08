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Boleta en reventa para Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 llega a precio desorbitado

Las boletas para el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 están siendo ofertadas en el mercado oficial de reventa de la FIFA.

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Boleta en reventa para Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 llega a precio desorbitado
Boleta en reventa para Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026 llega a precio desorbitado. Imagen: Hard Rock Stadium Miami

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Una boleta para el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 está siendo ofertada en el mercado oficial de reventa de la FIFA por cerca de US$11 millones, un precio que supera por amplio margen los valores habituales en el torneo. La cifra, que circula en redes sociales y plataformas de reventa, no corresponde a una compra confirmada, sino a un listado extremo dentro del sistema oficial.

La Copa Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, ha visto un incremento sostenido en los precios de entradas desde las fases iniciales de venta. Hasta la fecha, casi 2 millones de boletas se han adjudicado en fases previas, impulsadas por una demanda que supera ampliamente la de torneos anteriores.

La exagerada oferta se ubica en un extremo del mercado secundario, lejos incluso de otras reventas elevadas: en la plataforma oficial de reventa de la FIFA se han visto tickets para la final listados por más de US$143.000, cifra que ya representa más de 40 veces el valor original de una entrada de categoría media.

La FIFA Resale/Exchange Marketplace, habilitada para residentes de Estados Unidos, Canadá e internacionales, permite que los vendedores fijen libremente sus precios sin límite superior, siempre en dólares. Esta ausencia de tope de precio, combinada con una tarifa de reventa del 30 % (15 % al comprador y 15 % al vendedor), genera condiciones para listados extremos.

Ir al Mundial 2026 ya es lujo: Boletas llegan hasta los US$20.000 en reventa
El modelo de reventa de boletas para el Mundial 2026 incluye una comisión del 15 % para la FIFA. Imagen: Generada con IA – Gemini

Contexto del mercado de reventa del Mundial 2026

Para poner en perspectiva el caso, las boletas más costosas en torneos anteriores no se acercaron a ese umbral. En Qatar 2022, las entradas de mayor categoría rara vez excedieron unos pocos miles de dólares en mercados secundarios regulados. En contraste, el modelo de precios dinámicos implementado por la FIFA en 2026 ajusta los valores en tiempo real según la demanda, permitiendo que partidos de alto perfil vean aumentos sustanciales.

Los precios oficiales para el Mundial 2026 también han mostrado incrementos significativos: los boletos de categoría 1 para la final alcanzan casi US$11.000, muy por encima de los rangos observados en 2022, donde el tope de precio era aproximadamente US$1.600 en la fase final.

Reventa de boletas para el Colombia vs. Portugal del Mundial alcanza millonarios precios
Reventa de boletas para el Colombia vs. Portugal del Mundial alcanza millonarios precios. Imagen: Facebook James Rodríguez/Cristiano Ronaldo

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Organismos oficiales recomiendan adquirir entradas únicamente a través de los canales autorizados por la FIFA para evitar fraudes y asegurarse de la validez del ticket.

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Tags: Fútbol, Mundial 2026
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