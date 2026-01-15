El Mundial 2026 rompe récord de solicitudes de boletas: Colombia entre los 10 países que lideran la demanda

El proceso de venta de boletas para el Mundial 2026 rompió todos los registros conocidos. En solo 33 días, la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas a través del sorteo de selección aleatoria, una cifra inédita para cualquier evento deportivo. La fase estuvo abierta entre el 11 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 y concentró peticiones desde los 211 países y territorios afiliados al organismo rector del fútbol mundial.
El volumen equivale a un promedio cercano a 15 millones de solicitudes diarias, todas validadas mediante datos únicos de tarjetas de crédito, lo que permitió a la FIFA medir con precisión la demanda real. El dato confirma el impacto del primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos.
Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones, lideraron las solicitudes, pero el fenómeno fue global. Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia completaron el top-10 de los países con mayor número de peticiones, ubicando al mercado colombiano entre los más activos del planeta en consumo de fútbol internacional.
Uno de los datos que explica esta posición es que el partido Colombia vs. Portugal, programado para el sábado 27 de junio en Miami, fue el encuentro más solicitado de toda la fase, por encima incluso de la final del torneo.
Colombia, entre los partidos más demandados del Mundial 2026
Además del Colombia vs. Portugal, la FIFA informó que los otros partidos con mayor demanda fueron el México vs. Corea del Sur en Guadalajara (18 de junio), la final del Mundial en Nueva York–Nueva Jersey (19 de julio), el partido inaugural entre México y Sudáfrica en Ciudad de México (11 de junio) y un dieciseisavo de final en Toronto (2 de julio).
Para dimensionar la cifra, el total de solicitudes supera ampliamente la capacidad total de los estadios del Mundial. Incluso si todos los escenarios se llenaran en cada partido, el inventario disponible solo cubriría una fracción mínima de la demanda registrada. En comparación, el Mundial de Rusia 2018 recibió cerca de 25 millones de solicitudes, y Qatar 2022 estuvo muy por debajo del volumen reportado ahora, según datos históricos.
La FIFA notificará los resultados del sorteo a más tardar el 5 de febrero, vía correo electrónico. Las solicitudes aprobadas total o parcialmente serán cobradas de forma automática. En los casos parciales, los aficionados recibirán menos entradas de las solicitadas. Quienes no resulten asignados tendrán nuevas oportunidades en fases posteriores.
¿Cómo funcionará la asignación y qué viene después?
Tras el cierre del sorteo, el departamento de Entradas de la FIFA revisa que cada solicitud cumpla con los límites por hogar y con los requisitos técnicos. Si la demanda supera el inventario disponible, como ocurrió, las boletas se asignan mediante un proceso aleatorio, diseñado para garantizar igualdad de condiciones entre los solicitantes.
Más cerca del inicio del torneo se abrirá la fase de Ventas de Última Hora, donde las boletas disponibles se venderán por orden de llegada. Paralelamente, la FIFA operará un Mercado Oficial de Reventa e Intercambio, con el objetivo de reducir el riesgo de fraude y sobreprecios en el mercado secundario.
Para los hinchas con mayor capacidad de gasto, también estarán disponibles paquetes de hospitalidad, que incluyen entradas y servicios premium, así como paquetes de viaje integrales. Sin embargo, la FIFA recordó que contar con una boleta no garantiza el ingreso a los países anfitriones, por lo que recomendó iniciar con anticipación los trámites migratorios.