Colombia lidera la fiebre por las boletas del Mundial 2026, solo detrás de los anfitriones

El Mundial 2026 registra una de las mayores demandas de boletas jamás vistas. En las primeras 24 horas de la tercera fase de venta, mediante el Sorteo de Selección Aleatoria, se recibieron 5 millones de solicitudes de aficionados de más de 200 países y territorios, según cifras oficiales de la FIFA.
La magnitud de la demanda confirma el alcance del evento. En un solo día, el volumen de solicitudes superó ampliamente la capacidad total de estadios disponibles para la fase de grupos, lo que anticipa procesos de asignación altamente competitivos. La FIFA destacó que el momento de la solicitud no influye en la probabilidad de obtener boletas, un dato clave para los millones de interesados.
Dentro de ese contexto, los partidos de la fase de grupos concentraron la mayor parte del interés. El encuentro Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, se convirtió en el partido más solicitado de todo el sorteo hasta ahora.
El fenómeno no es aislado. Otros cuatro partidos completan el grupo de mayor interés: Brasil vs. Marruecos (13 de junio, Nueva York/Nueva Jersey), México vs. Corea del Sur (18 de junio, Guadalajara), Ecuador vs. Alemania (25 de junio, Nueva York/Nueva Jersey) y Escocia vs. Brasil (24 de junio, Miami).
Colombia vs. Portugal lidera la demanda de boletas del Mundial
Después de los tres países anfitriones, Colombia aparece como el país con más solicitudes de entradas, por delante de Inglaterra, Ecuador, Brasil y Argentina. La lista de los diez principales países de residencia de los solicitantes la completan Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá.
Para Colombia, este dato confirma el peso de la afición fuera del país y el impacto de la Selección en el mercado internacional del fútbol. En el Mundial de Rusia 2018, por ejemplo, Colombia también figuró entre los países con mayor desplazamiento de hinchas, aunque en ese entonces el torneo contó con 32 equipos. La edición 2026 amplía el acceso, pero también eleva la competencia por las boletas.
Quienes busquen asistir al posible último Mundial de Cristiano Ronaldo, en un esperado cruce entre Colombia y Portugal, encontrarán las siguientes tarifas oficiales de boletería para ese partido:
- Categoría 1: US$700 ($2.600.000 aproximadamente).
- Categoría 2: US$500 ($1.900.000 aproximadamente).
- Categoría 3: US$265 dólares ($1.015.000 aproximadamente).
Y es que el interés sudamericano es uno de los motores principales de la demanda. Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina concentran una porción significativa de las solicitudes, a lo que se suma Panamá desde Centroamérica.
Una curiosidad destacada es el caso de Escocia, que figura entre los diez países con más solicitudes pese a su menor población. La razón es histórica: la selección escocesa regresa a un Mundial tras 28 años de ausencia, lo que ha disparado el interés de sus aficionados. En términos de demanda per cápita, Escocia se posiciona como uno de los mercados más activos del proceso.
La fase actual del Sorteo de Selección Aleatoria permanecerá abierta hasta el 13 de enero de 2026. Con más de medio año por delante antes del inicio del torneo, las cifras iniciales anticipan un mercado de entradas altamente competitivo y un Mundial que, incluso antes de rodar el balón, ya marca récords de interés y alcance económico a escala mundial.