Aclaran cuánto valdrán las boletas para un partido de Colombia en el Mundial 2026: Precios serían mucho más bajos

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aclaró las especulaciones sobre el precio de las boletas para los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de que circularan cifras de hasta US$3.000 por entrada para el duelo contra Portugal en Miami.
Esa cifra no corresponde a ninguna tarifa oficial. Según el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, quien habló con Blu Radio, la FIFA aún no ha publicado los valores definitivos y solo existe una referencia preliminar basada en estimaciones personales.
El organismo rector del fútbol mundial todavía no ha liberado el grueso de las boletas, razón por la cual no hay precios oficiales ni categorías confirmadas. La comercialización se realizará únicamente por los canales digitales de la FIFA y bajo los mismos procesos utilizados en fases previas de venta de este Mundial.
En una primera ventana de solicitud, abierta meses atrás, los aficionados pudieron postularse para comprar hasta cuatro boletas por persona. Algunos beneficiados podrían estar intentando subir precios en plataformas no oficiales, lo que generó confusión entre los hinchas. Sin embargo, la FCF reitera que esas cifras no representan el valor real que anunciará la FIFA.
Sobre un rango más probable, Jesurún mencionó en Blu Radio que podrían ubicarse entre US$200 y US$300, aunque aclaró que esta cifra proviene de una apreciación personal. Los precios finales se conocerán entre finales de diciembre y comienzos de enero, cuando la FIFA publique las tarifas para cada categoría y tipo de partido.
Precios oficiales de boletas del Mundial 2026: Qué se sabe y qué falta por anunciar
La expectativa por los valores definitivos responde al contexto del sorteo mundialista, que definió a Colombia en un grupo con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.
La presencia de una selección como Portugal, con Cristiano Ronaldo en su último Mundial, disparó el interés por el tercer partido de la fase de grupos, programado en Miami.
El calendario también influye en el comportamiento de precios. Colombia debutará el 17 de junio en el Estadio Azteca ante Uzbekistán, uno de los escenarios de mayor capacidad del torneo. Luego jugará el 23 de junio en Guadalajara y cerrará el 27 de junio en Miami.
Aunque no hay tarifas oficiales, un rango entre US$200 y US$300 coincide con los valores de fases de grupos en ediciones recientes. En Qatar 2022, por ejemplo, varias boletas para primera fase estuvieron entre US$68 y US$220, según información divulgada en su momento por la FIFA.
El Mundial 2026, al disputarse en tres países, tendrá una logística distinta, pero se espera que la FIFA mantenga un esquema de precios escalonado, con categorías que van de la más económica hasta una categoría tipo ‘hospitality’ cuyo valor puede multiplicar por diez el de una boleta regular.
El debut en el Estadio Azteca, con capacidad para más de 80.000 espectadores, podría ofrecer precios más bajos por la amplia disponibilidad de asientos.
Recomendado: Así puede comprar boletas para el Mundial 2026: Hay opción poco conocida
En contraste, el Hard Rock Stadium de Miami, con poco más de 65.000, suele registrar mayor presión sobre la demanda para eventos deportivos internacionales. Esto explicaría por qué surgieron especulaciones elevadas sobre el duelo con Portugal.