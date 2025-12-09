Así puede comprar boletas para el Mundial 2026: Hay opción poco conocida

La FIFA abrirá una tercera fase de venta de boletas para el Mundial 2026 a partir del 11 de diciembre. Será un proceso por sorteo aleatorio, una modalidad que ya se utilizó en las dos primeras rondas y que seguirá aplicándose debido a la alta demanda global.
Hasta ahora, según informó la FIFA, cerca de 2 millones de entradas han sido adquiridas por aficionados de distintos países. Esta nueva fase representa una oportunidad para quienes aún no han asegurado su ingreso a los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.
La inscripción para participar en el sorteo abrirá el próximo jueves 11 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m. hora colombiana. El proceso estará disponible hasta el 13 de enero de 2026 a la misma hora.
El registro debe hacerse mediante un FIFA ID verificado, requisito obligatorio para cualquier compra oficial. Quienes ya participaron en fases anteriores deben ingresar a su cuenta y validar que sus datos estén actualizados.
La FIFA indicó que no importa si el registro se realiza el primer día o el último, ya que todos los inscritos tendrán las mismas probabilidades de ser seleccionados.
Para el público colombiano, esta ronda es relevante por dos razones. La primera: la demanda de boletas se ha disparado desde el sorteo y el país necesita asegurar cupos cuanto antes, especialmente para los partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Miami, donde jugará la Selección Colombia.
Y la segunda: las boleterías disponibles en esta fase son más limitadas que en las rondas anteriores, por lo que se prevé que se agoten en la mayoría de los estadios.
¿Cómo registrarse y participar?: El ‘paso a paso’
El proceso para ingresar al sorteo inicia con la creación o confirmación del FIFA ID. Este perfil permite identificar al comprador en el sistema de entradas y es la puerta de entrada al formulario de participación.
Una vez activado, el usuario deberá esperar la apertura oficial del registro el 11 de diciembre. Durante el periodo habilitado, el comprador deberá ingresar a la plataforma oficial de venta, seleccionar la opción de “Ticket Application” y aceptar los términos del sorteo.
Cada persona podrá solicitar hasta cuatro boletas por partido y un máximo de 40 para todo el torneo por domicilio. Esta restricción busca evitar la reventa masiva o la acumulación de entradas en un solo hogar. En el formulario se eligen partidos específicos, número de boletas, categorías y opciones de accesibilidad. También se deben registrar los métodos de pago, ya que, si el usuario es seleccionado, el cobro se realizará de forma automática.
La FIFA notificará por correo electrónico a quienes resulten elegidos. En caso contrario, también enviará un aviso de no selección. Las boletas no se entregarán de inmediato; serán cargadas de manera digital en la app oficial semanas antes del inicio del torneo.
Para los colombianos que planean viajar, este periodo de registro se vuelve decisivo. La demanda por entradas se ha intensificado, y con la publicación del calendario oficial para Colombia después del sorteo, los partidos de la Selección se posicionan entre los más solicitados.
Recomendado: Así se podrá comprar boletas revendidas para el Mundial: Estos son los precios
En las fases previas, encuentros de selecciones sudamericanas como Brasil y Argentina mostraron los mayores niveles de saturación en los sistemas de venta.