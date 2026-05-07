Aprueban millonarios beneficios para que la Selección Colombia vuelva a jugar en Bogotá

Bogotá aprobó beneficios tributarios para asegurar la realización de partidos de la Selección Colombia masculina y femenina en la capital hasta 2036. La medida fue aprobada por la plenaria del Concejo Distrital y contempla exenciones en el impuesto de Industria y Comercio (ICA) y en las estampillas distritales para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), organizadora de los encuentros oficiales en los estadios de la ciudad.
La iniciativa busca fortalecer la posición de Bogotá frente a otras ciudades del país que también compiten por albergar partidos de eliminatorias, amistosos y torneos internacionales. Según la Secretaría Distrital de Hacienda, un solo partido de la Selección Colombia masculina de mayores puede generar un impacto económico directo cercano a $19.000 millones para la ciudad, impulsado por gasto en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y logística.
El proyecto aprobado establece que los beneficios tributarios estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2036. Además, ordena a las entidades distritales implementar procesos preferentes y simplificados para autorizar permisos relacionados con el uso temporal del espacio público durante estos eventos y actividades asociadas, como zonas de encuentro y activaciones comerciales.
Bogotá ha sido sede histórica de partidos de la Selección Colombia en el estadio El Campín, pero en los últimos años otras ciudades han buscado atraer encuentros internacionales por el impacto económico que generan. En Colombia, eventos deportivos de gran formato se han convertido en herramientas para dinamizar sectores golpeados por la desaceleración del consumo y el turismo.
Bogotá busca asegurar los partidos de la Selección Colombia hasta 2036
La propuesta aprobada por el Concejo de Bogotá pasa ahora a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Con la entrada en vigencia de la medida, la Federación Colombiana de Fútbol tendría alivios tributarios temporales para organizar encuentros de las selecciones nacionales en la ciudad.
La Secretaría Distrital de Hacienda indicó que la decisión hace parte de una estrategia para consolidar a Bogotá como sede de grandes eventos deportivos y culturales. La entidad sostiene que estos encuentros tienen efectos directos sobre el empleo temporal, el comercio y la ocupación hotelera.
La discusión sobre incentivos para atraer espectáculos deportivos se ha intensificado en varias ciudades de América Latina. Gobiernos locales buscan competir por conciertos, finales deportivas y partidos internacionales debido al movimiento económico que generan en servicios, turismo y recaudo indirecto.
En el caso de Bogotá, el Distrito considera que mantener a la Selección Colombia en la capital también fortalece la actividad de pequeños y medianos negocios relacionados con gastronomía, transporte especial, logística y entretenimiento.
Impacto económico de los partidos de la Selección Colombia en Bogotá
De acuerdo con datos entregados por la Secretaría de Hacienda, los principales efectos económicos de estos partidos incluyen aumento del turismo nacional e internacional, mayor ocupación hotelera, incremento de ventas en bares y restaurantes, crecimiento en la demanda de transporte y mayores ventas de productos locales.
En eventos deportivos internacionales, el gasto de visitantes suele concentrarse en alojamiento, alimentación y movilidad. También se generan ingresos adicionales por derechos comerciales, publicidad, seguridad privada y operación logística en los alrededores de los estadios.
Bogotá además busca posicionarse como ciudad receptora de competencias internacionales en distintos deportes. La capital ha sido sede de torneos continentales, partidos de eliminatorias y eventos masivos que han impulsado la actividad turística en temporadas específicas.
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La administración distrital sostiene que esta política busca crear condiciones para atraer más eventos internacionales y aumentar el movimiento económico asociado al deporte en los próximos diez años.