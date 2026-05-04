La Selección Colombia se rejuvenece: Puerta y Gómez lideran la nueva generación rumbo al Mundial 2026

La Selección Colombia acelera la renovación de su nómina bajo la dirección de Néstor Lorenzo con miras al Mundial 2026. A poco más de un mes del inicio del torneo, previsto para el 11 de junio de 2026, el cuerpo técnico ha ampliado el radar de convocables jóvenes que ya suman experiencia internacional, minutos en ligas competitivas y valorización en el mercado. En ese grupo, dos nombres marcan la pauta por edad y proyección: Gustavo Puerta y Carlos Andrés Gómez.
El proceso reciente ha mostrado una tendencia clara: reducir la edad promedio sin perder competitividad. En las últimas convocatorias, Colombia ha probado variantes en el mediocampo y los extremos, con jugadores que ya compiten en Europa y Brasil. El análisis incluye minutos en clubes, rendimiento en torneos internacionales y participación en partidos con la Selección mayor.
El componente económico también pesa. Según Transfermarkt, varios de estos jugadores han incrementado su valor en el último año, impulsados por continuidad en sus clubes. Esto los posiciona como parte del recambio generacional inmediato en un equipo que busca rendimiento en el corto plazo.
En ese contexto, Puerta y Gómez destacan como los perfiles más jóvenes con opciones reales de estar en la lista final, mientras otros nombres cercanos a los 25 años consolidan la base competitiva del equipo.
Gustavo Puerta y Carlos Gómez lideran la nueva base joven de la Selección Colombia
Gustavo Puerta (22 años) es el caso más representativo del salto rápido al alto nivel. Tras su paso por el Bogotá Fútbol Club en la B, llegó a Bayer Leverkusen y luego a Racing de Santander, sumando experiencia en Europa y acumulando cerca de 1.200 a 1.500 minutos en competencias oficiales recientes. Su crecimiento también se refleja en Selección: ha sido parte de procesos juveniles y ya suma convocatorias con la mayor, incluyendo minutos en amistosos del ciclo 2025-2026. Su valor de mercado ronda los 5 millones de euros.
Carlos Andrés Gómez (23 años), por su parte, se ha consolidado como extremo en ligas internacionales. En Vasco da Gama ya acumula más de 2.000 minutos en la última temporada, con registros cercanos a 8 goles y 6 asistencias. En la Selección Colombia ha tenido convocatorias recientemente y minutos en amistosos, lo que lo mantiene en la órbita directa del cuerpo técnico. Su valor de mercado alcanza los 8 millones de euros.
Ambos jugadores cumplen con los criterios que ha priorizado Lorenzo: ritmo competitivo, experiencia internacional reciente y capacidad de adaptación táctica. Por edad y minutos, son los más jóvenes dentro del grupo con opciones reales de estar en el Mundial.
Recambio generacional en Colombia: ¿Le alcanzará a Rengifo?
Junto a Puerta y Gómez aparece una base de jugadores de 25 años que, aunque ya no son considerados promesas, hacen parte del recambio generacional. Kevin Castaño de River Plate , por ejemplo, suma más de 600 minutos con la Selección en Eliminatorias y amistosos, con un valor de mercado de 6,5 millones de euros.
Juan David Cabal ha ganado continuidad en la defensa de la Juventus de Italia , mientras que Jaminton Campaz mantiene poder de ataque con experiencia en Rosario Central. Yerson Mosquera también entra en este grupo con recorrido en el Wolverhampton de la Premier League.
En paralelo, Yaser Asprilla de Galatasaray (22 años) se mantiene como uno de los más jóvenes con proceso en la Selección, aunque se ha alejado un poco de la mira del técnico. Ya ha sumado minutos en amistosos y su valor de mercado supera los 6 millones de euros, lo que lo posiciona como alternativa ofensiva.
El caso de Juan Manuel Rengifo (21 años) se maneja en un escenario distinto. El jugador de Atlético Nacional ha destacado en la liga colombiana, superando los 1.200 minutos en la última temporada. Su nombre ha sido impulsado en redes sociales y mencionado en medios como posible convocatoria. Sin embargo, no ha sido llamado a la Selección Colombia mayor, por lo que su inclusión es, hasta ahora, una posibilidad sin respaldo en el proceso oficial.
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Con el Mundial a la vuelta de la esquina y pensando en el debut de Colombia el 17 de junio contra Uzbekistán, la base joven ya está identificada. Los datos de minutos, rendimiento y valor de mercado marcan la diferencia en la nómina que Néstor Lorenzo sigue confeccionando.