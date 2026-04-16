Último examen de Colombia antes del Mundial: Tendrá rival asiático en amistoso de junio

La Selección Colombia disputará su último partido de preparación antes del Mundial 2026 frente a Jordania, el próximo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos. El encuentro hace parte de la serie internacional “Countdown to ’26”, que también incluye a Suiza y Australia en un formato de doble jornada.
El calendario establece que Suiza y Australia jugarán el 6 de junio, mientras que Colombia cerrará la programación al día siguiente. Este compromiso será el último antes del traslado del equipo a Guadalajara, México, donde tendrá su campamento base para la Copa del Mundo que iniciará el 17 de junio.
Colombia llega ubicada en el puesto 13 del ranking FIFA, mientras que Jordania se encuentra más de 50 posiciones por debajo. Esta diferencia refleja el recorrido internacional de ambas selecciones, aunque el rival asiático ha mostrado crecimiento en competiciones recientes. El partido también servirá como ajuste final para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que definirá su nómina y esquema táctico antes del debut ante Uzbekistán.
Colombia afina detalles en Estados Unidos antes del Mundial
La elección de Estados Unidos como sede responde a criterios logísticos. El país será anfitrión del Mundial junto a México y Canadá, por lo que estos partidos permiten simular condiciones reales de competencia. San Diego, además, ofrece cercanía con territorio mexicano, donde Colombia jugará sus primeros encuentros.
El Snapdragon Stadium, inaugurado en 2022 y con capacidad superior a 35.000 personas, cumple con estándares FIFA para eventos internacionales. Este tipo de escenarios también impulsa ingresos por taquilla, derechos de televisión y consumo asociado. En amistosos similares en Estados Unidos, la asistencia suele superar el 70 % del aforo.
Una curiosidad es que Colombia rara vez incluye rivales asiáticos en la fase final de preparación mundialista. En ciclos anteriores predominaban selecciones europeas y sudamericanas, lo que marca un cambio en la estrategia deportiva.
El duelo ante Jordania plantea un contraste táctico. Colombia suele priorizar posesión y juego ofensivo, mientras que su rival apuesta por esquemas defensivos y transiciones directas. Este tipo de enfrentamientos permite probar variantes frente a bloques cerrados, comunes en torneos cortos.
Colombia acumula seis participaciones en Copas del Mundo, con su mejor resultado en 2014 al alcanzar cuartos de final. Jordania, por su parte debutará en esta edición el Grupo J junto con Argentina, Austria y Argelia.
Recomendado: Análisis revela que la Selección Colombia tiene importantes chances de ganar el Mundial
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, confirmó que este partido cierra el ciclo de amistosos previo al Mundial. Con ello, el equipo entra en su fase definitiva de preparación con un único objetivo: llegar con estructura y ritmo competitivo al inicio de la competencia.