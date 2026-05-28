Sergio Ramos fracasa en la compra del Sevilla: Acuerdo multimillonario se rompió

La posible venta de Sevilla FC terminó en ruptura tras varias semanas de negociaciones entre Sergio Ramos, el fondo Five Eleven Capital y los accionistas del club español. La operación contemplaba una oferta de 450 millones de euros por el 80 % de la institución, pero las conversaciones se frenaron después de cambios en las condiciones iniciales planteadas por el exfutbolista y sus socios.
Según información revelada por medios españoles como El País, las partes habían alcanzado un principio de acuerdo el pasado 12 de mayo, luego de auditorías y revisiones financieras realizadas sobre las cuentas del club. Sin embargo, las diferencias sobre la estructura de compra y una futura ampliación de capital terminaron rompiendo las negociaciones.
La propuesta inicial incluía la compra de cerca de 86.000 acciones por aproximadamente 100 millones de euros. No obstante, en la última reunión Sergio Ramos habría planteado adquirir únicamente unas 30.000 acciones y posteriormente impulsar una ampliación de capital por 120 millones de euros para aumentar su control dentro del club.
Fuentes cercanas a la operación señalaron que la nueva fórmula permitía tomar el control del club andaluz pagando una cifra menor a la esperada por los accionistas actuales. Esto generó rechazo entre los socios involucrados en la negociación y terminó provocando la caída de la operación. El acuerdo además necesitaba validaciones legales y el visto bueno del Consejo Superior de Deportes de España.
Crisis financiera del Sevilla complica la venta del club
La ruptura de la negociación ocurre en medio de un escenario económico complejo para Sevilla. El club cerró la temporada 2024/2025 con pérdidas de 54,06 millones de euros.
Aunque los números rojos disminuyeron frente a la temporada anterior, cuando alcanzaron 81,7 millones de euros, la entidad sigue enfrentando una caída fuerte en sus ingresos operacionales. La cifra de negocio pasó de 174,97 millones de euros en 2023/2024 a 115,18 millones de euros en el último ejercicio, lo que representó una reducción cercana al 34 %.
El club también registró 5,69 millones de euros provenientes de transferencias de jugadores y otros 4,27 millones de euros en ingresos adicionales. Sin embargo, estos recursos no fueron suficientes para equilibrar las cuentas de una institución golpeada por menores ingresos deportivos y comerciales.
La situación financiera del Sevilla ha generado presión sobre la administración encabezada por José María del Nido, especialmente tras varias temporadas lejos del protagonismo europeo que el club tuvo durante la última década. Aunque el equipo aseguró su permanencia en LaLiga EA Sports, la prioridad ahora pasa por reorganizar las finanzas y definir el proyecto deportivo para la próxima campaña.
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La operación representaba el intento más ambicioso de Sergio Ramos por regresar al Sevilla, club donde inició su carrera profesional antes de pasar por equipos como Real Madrid y Paris Saint-Germain.
La intención del exdefensor español era participar en la propiedad y dirección estratégica del club junto al fondo Five Eleven Capital. La propuesta también contemplaba una inyección de recursos para fortalecer la plantilla y estabilizar las finanzas de la institución.