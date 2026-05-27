Fiscalía de Nueva York investiga a la FIFA por venta de boletas para la final del Mundial

La FIFA enfrenta una investigación en Estados Unidos por posibles prácticas irregulares en la venta de boletas para el Mundial 2026. Las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey abrieron un proceso para revisar si decisiones comerciales del organismo influyeron en el aumento de precios y en cambios de ubicación de los aficionados que ya habían comprado entradas para los partidos del MetLife Stadium, sede de la final del torneo.
Las autoridades solicitaron documentación oficial a la FIFA luego de recibir denuncias de consumidores y revisar reportes publicados por medios estadounidenses sobre presuntas modificaciones en la distribución de los asientos dentro del estadio. La investigación se concentra en los ocho partidos que se disputarán en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, entre ellos la final del Mundial.
Según las fiscalías, varios aficionados aseguraron haber pagado boletas en categorías superiores y posteriormente fueron reubicados en sectores más alejados del campo o detrás de las porterías. También se reportaron casos de compradores que no recibieron la categoría de entrada adquirida durante las primeras etapas de comercialización.
El caso tomó fuerza por las denuncias relacionadas con el sistema de precios dinámicos implementado por la FIFA. Este mecanismo ajusta el valor de los boletos según el comportamiento de la demanda y ha llevado a que los tickets del Mundial registren cifras récord. Datos de la plataforma especializada SeatPick indican que el precio promedio de las entradas para los partidos en el MetLife Stadium alcanza actualmente los US$2.790.
Investigación por precios y cambios en las entradas del Mundial 2026
Las oficinas de las fiscales Letitia James, de Nueva York, y Jennifer Davenport, de Nueva Jersey, señalaron que la investigación busca determinar si la FIFA incurrió en prácticas que afectaron a los consumidores durante el proceso de venta de boletas.
Uno de los puntos bajo revisión es la creación de nuevas zonas premium dentro del estadio después de iniciada la venta oficial. Según las autoridades, la FIFA habría modificado la distribución inicial del escenario para introducir categorías “Front Category 1 a 4”, correspondientes a los asientos más cercanos al terreno de juego y comercializados posteriormente con precios más altos.
Las fiscalías sostienen que esos cambios dejaron a compradores iniciales sin acceso a ubicaciones preferenciales, pese a haber adquirido entradas de alto valor en etapas anteriores. Algunas denuncias indican incluso que aficionados que compraron boletas Categoría 1 terminaron ubicados en sectores correspondientes a Categoría 2.
El proceso también examina si las declaraciones públicas y el calendario escalonado de venta impulsaron el incremento de los precios de las entradas. La estrategia de comercialización de la FIFA ha incluido liberación de boletas en distintas fases durante varios meses, con ajustes constantes según la demanda.
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Las autoridades estadounidenses buscan establecer si la FIFA vulneró normas de protección al consumidor o incurrió en mecanismos engañosos durante la asignación y comercialización de entradas. La investigación sigue en etapa inicial y podría derivar en nuevas solicitudes de información o eventuales sanciones si se comprueban irregularidades.
Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey afirmaron que mantendrán las acciones para proteger a residentes y visitantes que compraron boletos para el evento deportivo más importante del fútbol mundial.