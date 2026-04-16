Selección Colombia selló alianza histórica con el Éxito: Lanzó productos exclusivos a menos de $40.000

La Selección Colombia dio a conocer, a semanas del Mundial 2026, una nueva alianza comercial con el Éxito para ofrecer a los aficionados productos oficiales a bajos precios.
Dijo el Éxito que la compañía construyó una campaña que convierte “a sus productos en Los Seleccionados, y a sus tiendas físicas y digitales en verdaderas canchas donde las personas pueden escoger su alineación perfecta”.
Al tiempo que, para la Selección Colombia, se articula con una oferta comercial que destaca los productos “más relevantes para esta temporada, activa promociones en los momentos clave y facilita que los clientes encuentren, seleccionen y disfruten lo mejor para vivir el fútbol como más les gusta”.
De acuerdo con la plataforma comercial, se trabaja de la mano con 60 proveedores aliados, “con quienes preparamos una oferta especial pensada para los diferentes momentos que viven los colombianos alrededor de cada partido. Nuestras categorías se unen y vamos a tener más de 16 millones de productos disponibles para los clientes, entre textil, productos de gran consumo y juguetería, además de toda la oferta en televisores, parlantes y barras de sonido”, resaltó Carlos Mario Giraldo Moreno, gerente general de Grupo Éxito.
Más detalles de los productos de la Selección Colombia y el Éxito
Con la alianza, los usuarios podrán acceder a la colección Los Panitas por FCF, producto oficial licenciado disponible de manera exclusiva en las tiendas de Grupo Éxito.
Se trata de 15 figuras coleccionables inspiradas en el orgullo, el talento y el compromiso de quienes defienden los colores de Colombia, pensadas para acompañar cada celebración, cada gol y cada emoción en cualquier rincón del país. En total, hay disponibles 750.000 unidades y 50.000 para la colección completa.
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“Los clientes también podrán acceder a ellos a través de los canales digitales, como exito.com y carulla.com, así como en las apps Éxito y Carulla. Cada figura tiene un precio de $59.900; sin embargo, hasta el 15 de mayo, los clientes podrán llevar su Panita por $39.900 al realizar compras iguales o superiores a $100.000 en marcas participantes”, dijo la marca sobre la alianza con la Selección Colombia.