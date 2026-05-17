Alex Saab tendría información sobre “circuitos financieros” del chavismo, según Roberto Deniz

El periodista Roberto Deniz aseguró que la deportación de Alex Saab a Estados Unidos abrió una nueva etapa en las investigaciones sobre el empresario colombiano y sus presuntos vínculos financieros con el chavismo.
En entrevista con La FM, Deniz sostuvo que Saab podría entregar información clave sobre operaciones financieras y movimientos de dinero relacionados con figuras del gobierno de Nicolás Maduro.
El periodista, integrante del equipo de investigación de Armando Info, afirmó que llevan más de una década investigando al empresario y señaló que uno de los hechos que más le llamó la atención fue el manejo que dio el gobierno venezolano a la deportación. Según explicó, el oficialismo pasó de otorgarle cargos diplomáticos a referirse a Saab únicamente como “ciudadano colombiano” en un comunicado oficial.
Durante la conversación, Deniz afirmó que la deportación refleja “una nueva realidad en Venezuela desde el 3 de enero” y aseguró que Delcy Rodríguez estaría negociando directamente con la administración de Donald Trump.
Además, sostuvo que Saab podría convertirse en “la pieza financiera que complete el rompecabezas judicial” de investigaciones adelantadas en Estados Unidos, debido a que tendría conocimiento sobre “todos los circuitos financieros usados para sacar cientos de millones de dólares de Venezuela asociados a la corrupción”.
Deniz indicó que el empresario habría mantenido cercanía con figuras clave del chavismo como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.
Consultado sobre la posibilidad de que Saab se convierta en testigo en procesos judiciales contra Maduro y Cilia Flores, Deniz respondió que “no tiene la menor duda”. Según explicó, el interés de las autoridades estadounidenses estaría centrado en los esquemas de corrupción y el movimiento de recursos a través del sistema financiero internacional.
En la entrevista también se refirió a Camila Fabri, de quien dijo permanece en Venezuela junto a sus hijos. Según Deniz, Delcy Rodríguez le habría retirado cargos públicos y la familia estaría en una situación “vulnerable”.
Sobre las relaciones de Saab en Colombia, el periodista mencionó a la fallecida Piedad Córdoba y al abogado Abelardo de la Espriella como figuras cercanas al crecimiento económico y político del empresario.
Deniz afirmó que De la Espriella fue “su abogado principal en Colombia” y aseguró que, según documentos judiciales, habría facilitado reuniones entre Saab y agentes de la CIA o el FBI en 2016 en Bogotá. También señaló que, pese a esos encuentros, el abogado continuó defendiendo públicamente al empresario hasta 2018 y negó señalamientos sobre supuestos nexos con el gobierno venezolano.
Finalmente, el periodista indicó que aún es incierto qué ocurrirá con los bienes y recursos vinculados a Saab. Explicó que parte del dinero habría sido movilizado mediante criptomonedas y otros mecanismos financieros para evitar rastreos internacionales, aunque algunos fondos congelados en bancos europeos podrían recuperarse parcialmente por vía judicial.