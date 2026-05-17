La industria energética se va transformando. La tecnología cada vez está más inmersa en las actividades económicas y este segmento no es la excepción. Es por ello que Valora Analitik conversó en entrevista con Sebastián Ruales, cofundador y CEO de Bia Energy, con la finalidad de hablar de las operaciones de la compañía, sus metas y los desafíos del mercado colombiano.
¿Cómo se ha transformado el negocio de la compañía?
Nosotros empezamos con la comercialización energética. Estamos desarrollando tecnología para que las empresas tomaran decisiones más eficientes, reemplazamos ese medidor análogo y modernizamos. Y con tecnología, inteligencia artificial y ‘machine learning’, le damos a las empresas datos para que puedan tomar decisiones.
Crecimos mucho, tenemos más de 4.200 empresas que ya trabajan con nosotros. El año pasado (2025) facturamos más de US$135 millones y nos proyectamos a estar en presencia nacional con más de 270 ciudades que ya tenemos cobertura.
Lo que encontramos también es que había una oportunidad, con toda esa data que empezamos a capturar de los usuarios, de entender cómo eso se devolvía hacia la capacidad que teníamos de comprar energía más eficientemente. Parte de eso se vio en poder tomar mejores decisiones que, al final del día, tradujeran mejores precios a los usuarios, no solamente en la capacidad de eficiencia energética, sino en la tarifa en sí misma.
Lo que estamos haciendo es unir a muchos agentes de la cadena, dándoles capacidades o nuevas herramientas o acceso a capital a muchos emprendedores que están generando proyectos de infraestructura, que al final esa energía ya la tienen vendida a Bia, y Bia ya la tiene puesta a sus usuarios.
Empezamos a meternos en el negocio de generación. Ya tenemos más de 50 minigranjas solares, tenemos un par de hidroeléctricas. Ojalá podamos hacer 10 este año, es la meta, y estamos invitando a muchos de estos proyectos, que se unan y nos volvamos locos generando energía.
El negocio de la generación está lleno de personas que tienen la capacidad de poder generar proyectos, que saben cómo hacerlo, pero que, cuando van a vender la energía, se encuentran con un mercado que se las compra muy baratas. Lo que encontró Bia fue una oportunidad para darle a todo este grupo de personas un respaldo como el comprador de esa energía, y Bia, a su vez, tenía un respaldo en la cartera de clientes, donde están las empresas más importantes de este país: Falabella, Coca-Cola, Starbucks, etcétera.
Entonces apalancan a los actores de la cadena energética
Y también con data para saber a qué mercado apuntar o cuáles son los clientes. Bia reemplaza el medidor análogo por un medidor inteligente, y con tecnología, da herramientas a partir de la data que recaudamos de esos medidores. Tenemos infraestructura que creamos de medición inteligente, pero también algoritmos que pueden entender esa data y volverla accionable para nuestros usuarios. Nosotros no somos un software. Estamos reemplazando al incumbente tradicional y somos competidores directos de ellos en comercialización.
En Colombia el negocio es generar, trasladar, distribuir y comercializar. Y la generación y la comercialización son abiertas a la competencia. La gente y los usuarios pueden escoger a su proveedor de energía, que es su comercializador, y su comercializador puede generar su propia energía, como estamos haciendo nosotros, por medio de estos proyectos y también con propios, o comprarles a generadores.
Arrancamos con empresas pidiendo a gritos competitividad, y esa parte está en la reducción de costos, y uno de los más importantes es el costo de energía. Empezamos a entender y después mejorar toda la relación con el usuario. Eso fue lo que construimos hace tres años y medio, y estamos en un punto con más de 4.200 empresas que atendemos.
¿Qué retos regulatorios percibe en el negocio?
Retos regulatorios son, más bien, oportunidades. Colombia es uno de los países que es ejemplo de regulación energética. Aquí hay distintos actores, que el usuario pueda tener herramientas y tomar decisiones.
Tenemos oportunidad gigantesca de poder conectar mejor la capacidad instalada y la capacidad de generación instalada, que todavía no ha sido conectada. Contamos con la capacidad increíble de poder generar infraestructura de medicina inteligente.
Es bonito poder ver un país más eficiente, no solamente desde la capacidad que tengamos de generar energía, que está perfecto, sino desde la capacidad de que podamos hacer las cosas más eficientemente. La mejor energía es la que no se consume.
Algo que no sabe es que llega una factura física al final del mes, debajo de la puerta, con una gráfica como de Windows 93, que no entendés. ¿Cómo con esa información se pueden tomar decisiones para tu empresa? Cuando reemplazas eso por medio inteligente, por una plataforma web y app que te dice en tiempo real tu máquina, tu enfriadora, tu calentador, es donde está yendo la ineficiencia energética, y aquí es donde puedo tomar acciones.
Tenemos empresas que han ahorrado hasta 19.6 %, eso es demasiado. Tenemos clientes que pagan al mes US$400.000. Ahí hay una oportunidad, y esto es algo que estamos capitalizando desde Colombia, pero es algo que en el mundo ya viene sucediendo.
Ya era hora de que llegara aquí y que una empresa, que ojalá pudiera tomar esa batuta, levantara capital de los fondos de riesgo, y construyera tecnología para el sector energético, que tradicionalmente ha sido donde el usuario ha estado perdido. Es un usuario que, tiene una factura en mano que él va a pagar y ya.
¿A cuáles sectores desean llegar para seguir creciendo?
Al sector industrial colombiano. Nuestros clientes van desde restaurantes hacia arriba. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un potencial de cubrir billones de dólares al año en energía. Un mercado enorme, Colombia es un mercado de US$18 billones, donde más o menos 65 % son industriales, que son los clientes que nosotros tenemos.
¿Representan una amenaza para su negocio los proyectos de autogeneración?
Es que todas necesitan comercialización. Al final del día a día, está ayudándole a muchas de estas empresas a poder tener autogeneración. Nosotros tenemos clientes que autogeneran. Cuando consumen y generan. Pero nuestros medidores tienen la capacidad de poder coger esto y volverlo a inyectar y poder venderla en bolsa. No solamente, las oportunidades están desde el que esté más cerca del usuario, desde los datos.
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¿Qué se prevé para el fenómeno de El Niño?
Colombia depende de forma importante su capacidad hidroeléctrica. Si llueve menos, obviamente hay menos capacidad de generación hidroeléctrica. Posiblemente, vamos a tener más demanda que generación energética.