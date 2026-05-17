Fenómeno de El Niño podría generar hasta nueve meses de sequía en la región andina, no descartan racionamientos

El Gobierno alertó por la llegada temprana de El Fenómeno de El Niño y el director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, dio una fecha tentativa sobre la duración.
En entrevista con la FM, Ballesteros dijo que la duración podría ser de hasta nueve meses en la región andina y señaló que los embalses podrían no tener capacidad suficiente para enfrentar una sequía prolongada.
Según los datos más recientes, el fenómeno podría comenzar a finales de junio y extenderse hasta diciembre, pero en la región andina las condiciones climáticas podrían coincidir con la temporada seca de comienzos de 2027.
“Tendríamos un fenómeno de casi 9 meses”, dijo durante la entrevista, al advertir que los embalses no contarían con periodos normales de recarga.
Así las cosas, las lluvias no compensarían el volumen de agua que se extrae diariamente: “Puede que llueve, pero como todo el tiempo estamos consumiendo y estamos sacando agua, en ocasiones lo que llueve ni siquiera compensa lo que en el día estamos extrayendo”, afirmó Ballesteros.
El director de la CAR también señaló que las empresas de servicios públicos deben fortalecer programas de ahorro y uso eficiente del agua, además de identificar sistemas alternos de abastecimiento.
Además, señaló que los sectores productivos deben identificar las fuentes de abastecimiento de agua y realizar inversiones en soluciones basadas en naturaleza.
Acciones de la CAR
El funcionario advirtió que, además de obras en redes, reducción de fugas y ampliación de plantas de tratamiento, es necesario recuperar ecosistemas para garantizar la seguridad hídrica. Señaló que se requieren restaurar 12.000 hectáreas en la cuenca alta del río Bogotá y destacó medidas como perforación de pozos profundos, estudios de acuíferos y entrega de más de 80.000 kits para aprovechamiento de aguas lluvias.
También alertó que, si se agrava el fenómeno de El Niño, podrían reducirse concesiones de agua a sectores productivos para priorizar el consumo humano. La posibilidad de nuevos racionamientos dependerá de la intensidad del fenómeno y del nivel de los embalses.
Afectaciones sobre el territorio nacional
El Gobierno entregó las previsiones meteorológicas, que apuntan a que El Fenómeno de El Niño está más cerca de lo esperado. El pronóstico hecho en los primeros días de mayo arrojó altas temperaturas en distintas regiones del país y pocas lluvias. Por ello, las entidades a cargo, Ideam, Ungrd y Ministerio de Ambiente llamaron a tomar medidas preventivas de forma inmediata.
El reporte evidencia que la región Caribe e Insular ha sido una de las más afectadas, registrando olas de calor con temperaturas por encima de los promedios históricos. Ciudades como Valledupar alcanzaron 38.4 °C, con una anomalía de +4.2 °C, mientras que Santa Marta llegó a 37.2 °C (+4.0 °C).