Así se movieron el petróleo, el dólar y el oro en medio de la tensión geopolítica

La tensión geopolítica en Medio Oriente sigue generando un impacto directo en los mercados globales. Aunque surgieron señales de alivio, la situación sigue siendo frágil y se evidencia en la reacción del petróleo, las divisas y el oro.
“La geopolítica volvió al centro del escenario financiero: petróleo volátil, dólar fortalecido como refugio y bancos centrales atrapados entre inflación y crecimiento. En un mercado tan sensible, cualquier titular puede cambiar el rumbo global en cuestión de horas”, señaló María Agustina Patti, financial markets strategist Latam de Exness.
La volatilidad en el crudo
A comienzos de la semana, los precios del petróleo tocaron máximos de varios años ante el temor de interrupciones en el suministro global, luego de nuevos enfrentamientos y crecientes amenazas sobre el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
No obstante, retrocedió con fuerza luego de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, asegurara que el cese del fuego seguía vigente y que el estrecho permanecía abierto.
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Dólar y monedas
El dólar mostró fortaleza durante gran parte de la semana, impulsado por su rol de activo refugio ante el conflicto y por expectativas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) mantendrá tasas altas por más tiempo.
El índice dólar se estabilizó tras dos sesiones de incrementos, mientras el mercado se mantiene a la expectativa de que la FED mantenga las tasas sin cambios durante lo que resta del año.
El movimiento del oro
El metal recuperó terreno tras tocar mínimos de más de un mes. La demanda defensiva reapareció con la escalada geopolítica y el temor a una inflación más persistente.
Sin embargo, el mineral enfrenta una dinámica mixta: suele beneficiarse en escenarios de crisis e inflación, pero pierde atractivo cuando las tasas de interés se mantienen elevadas, ya que no ofrece rendimiento. “Es decir, el oro sigue siendo refugio, pero con techo limitado mientras los bancos centrales mantengan políticas restrictivas”, señaló Patti.
La experta también destacó que el mercado se mantendrá atento a cinco factores clave: evolución del conflicto geopolítico, el estado operativo del Estrecho de Ormuz, los movimientos del petróleo y la energía global, los comentarios de la FED en torno a las tasas y nuevas medidas comerciales de Trump.
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