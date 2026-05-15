PIB de petróleo, gas y minería habría completado más de dos años de caídas en el primer trimestre

Este viernes 15 de mayo de 2026 se conocerán las cifras oficiales del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el primer trimestre del año. Dentro del informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) no solo se revelará cuánto creció la economía a nivel general, sino también el comportamiento de los diferentes sectores que la componen.
Las previsiones para el sector de petróleo, gas y minería no son favorables. Algunos analistas del mercado señalaron que este rubro habría tenido una contracción de 3,8 % en su PIB, principalmente por el deterioro en la producción de petróleo, que registró una reducción anual de 2,2 % durante los tres primeros meses del año.
Lo anterior no solo significaría cifras negativas dentro de la economía colombiana, sino que, en la práctica, esta industria habría continuado en una situación de recesión, ya que desde 2024 mantiene resultados en terreno negativo.
Sofía Rodríguez, analista de sectores y sostenibilidad de Corficolombiana, quien entregó la proyección mencionada, expresó que a este panorama se suma la caída sostenida en la producción comercializada de gas, la cual disminuyó 15,7 % anual. Esto, a su vez, ha incrementado la dependencia de las importaciones del energético, que ya representarían más de 25 % de la demanda nacional.
Rodríguez añadió que el carbón también habría presentado una contracción, ya que su producción acumulada cayó 10,1 % entre enero y febrero, comportamiento que relacionó con afectaciones derivadas del orden público.
Por su parte, Katherine Ortiz, líder de renta variable de Visión Davivienda, también proyectó una nueva contracción para el sector energético. Sin embargo, la analista entregó una previsión más pesimista, afirmando que la caída podría acercarse a 5 % en el primer trimestre.
“Este comportamiento hace parte del plan de gobierno de avanzar hacia una transición energética basada en energías verdes. Bajo este contexto, la producción de petróleo y gas ha disminuido 3,5 % anual con corte a febrero. La extracción de carbón se ha contraído de forma sustancial, 15,6 %. A esto se suma que la producción de minerales y metales ha tenido un comportamiento positivo, teniendo en cuenta los altos precios internacionales de estos productos”, explicó.
La analista agregó que serían las caídas en la producción de carbón las que explicarían buena parte del deterioro del sector de minas y canteras (petróleo, gas y minería).
Otras de las previsiones fueron de Bancolombia, entidad que estimó una contracción de 1,9 % para este rubro de la economía. Al igual que Corficolombiana, dijo que la menor producción petrolera sería uno de los principales factores detrás de este resultado.
José Luis Mojica, gerente de investigaciones macroeconómicas de Bancolombia, manifestó que, pese a los precios favorables del Brent, referencia internacional para Colombia, hubo una menor dinámica en los volúmenes de extracción.
Otras proyecciones del sector minero
La Asociación Colombiana de Minería (AMC), presidida por Juan Camilo Nariño, manifestó que minas y canteras habría estado en terreno positivo en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento cercano a 5 %. Sin embargo, el gremio expresó que esto no necesariamente representa una recuperación definitiva del mercado.
Añadió que este comportamiento respondería a una mayor demanda internacional de minerales fósiles, críticos y metálicos, así como a “una base estadística baja frente al año anterior”.
“El mundo necesita más minerales y Colombia tiene una oportunidad para responder a esta demanda, pero el país tiene que tomar una decisión de fondo: apostar por ser un país minero y actuar en consecuencia. Esto significa dar señales de confianza, estabilidad y reglas claras para fortalecer una minería formal, sostenible y capaz de generar empleo, regalías e inversión social en las regiones”, apuntó el gremio.
Más expectativas del PIB
Bancolombia proyectó que para todo el PIB de Colombia habría un crecimiento de 2,5 % en el primer trimestre de 2026. Según la entidad, el consumo privado habría aumentado 3,5 %, mientras que el gasto público se habría incrementado 7,5 % anual, por encima de su promedio histórico de 4,6 %.
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La entidad también concluyó que a lo largo de 2026 el consumo privado tendría una moderación progresiva, en un contexto en que las tasas de interés del Banco de la República se mantendrían relativamente altas. A esto se suma que el gasto público continuaría elevado en el corto plazo, aunque con riesgos de ajuste por la vulnerabilidad fiscal del país.