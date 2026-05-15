Premercado | Precio del petróleo se dispara tras nueva advertencia de Trump a Irán: bolsas caen

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas cayeron el viernes, ya que las acciones del sector de semiconductores sufrieron presión ante las dudas sobre si Estados Unidos permitirá más ventas a China, mientras la atención seguía centrada en la cumbre en Pekín.
El Kospi de Corea del Sur fue con diferencia el peor índice de Asia el viernes, con una caída del 3,5 % por las fuertes pérdidas en las principales acciones del sector de semiconductores.
Otros fabricantes de chips asiáticos también cayeron, con Tokyo Electron Ltd y Advantest Corp, ambas cotizadas en Japón, perdiendo entre un 1 % y un 6 %.
El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, declaró a Bloomberg que las conversaciones entre ese país y China del jueves no abordaron los controles a la exportación de chips, y que correspondía a Pekín decidir si quería comprar chips estadounidenses.
Por otra parte, los índices Shanghai Shenzhen CSI 300 y Shanghai Composite de China cerraron sin cambios, manteniéndose cerca de sus respectivos máximos de cuatro años y medio y de 11 años alcanzados a principios de esta semana.
El índice Nikkei 225 de Japón retrocedió un 1,6 %, mientras que el Topix perdió un 0,3 % tras conocerse que la inflación del índice de precios a la producción superó las estimaciones en abril.
El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1 % por las pérdidas en las acciones tecnológicas locales, mientras que el índice Straits Times de Singapur cedió un 0,1 %.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas caen con fuerza, con pérdidas que rondan el 1,5 % afectadas por la escalada del precio del Brent, que supera los US$109, y el importante aumento de la rentabilidad de la deuda soberana.
La bolsa que más cae es la de Milán, el 1,72 %; seguida de Fráncfort, el 1,51 %; Madrid, el 1,45 %; Londres, el 1,36 %; y París, el 1,35 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europea de mayor capitalización, retrocede el 1,73 %.
El miedo a que la inflación se mantenga al alza impulsa la rentabilidad de la deuda alemana, que sube al 3,11 %, mientras en Estados Unidos alcanza el 4,53 %.
En el caso del Reino Unido, la rentabilidad de la deuda toca el 5,3 %, mientras la libra esterlina se depreció frente al dólar por la crisis en el Ejecutivo laborista.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan una apertura en rojo, en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha finalizado su viaje a China.
China y Estados Unidos cerraron este viernes la visita de Donald Trump a Pekín con una fórmula política de estabilidad para los próximos años, promesas de cooperación comercial y varios interrogantes aún sin despejar sobre los compromisos concretos alcanzados.
Según la agencia estatal Xinhua, Trump ha afirmado que su visita de Estado a China ha sido “muy exitosa” e “inolvidable”, y se han alcanzado “una serie de consensos importantes”, se han logrado “múltiples acuerdos” y se resolvieron “no pocos problemas”.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China señaló que los dos presidentes “alcanzaron una serie de nuevos entendimientos comunes” y acordaron una “nueva visión” para una relación China-EE. UU. constructiva y estratégicamente estable. Trump también confirmó que se espera que el presidente Xi Jinping visite Estados Unidos en torno al 24 de septiembre.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El petróleo subió después de que Trump advirtiera que no tendría “mucha más paciencia” con Irán.
El Brent, el de referencia en Europa, sube el 3,17 % y cotiza en los US$109,07 el barril.
De la misma manera, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés y de referencia en EE. UU.) se revaloriza el 3,75 % hasta los US$104,96.
En otros mercados, el oro cae el 2,01 % (US$4.558,31), mientras la plata se hunde el 6,27 % hasta los US$78,31.
Finalmente, el bitcoin cede el 0,69 % hasta los US$80.514,11.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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