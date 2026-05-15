Por Fenómeno de El Niño en Colombia, gobierno Petro emitió circular que ordena ahorro de energía: ¿Se vienen sanciones?

Dado que Colombia se enfrentaría a un importante y muy fuerte Fenómeno de El Niño, el gobierno Petro emitió un documento mediante el cual ordena el ahorro de energía en el país.
A través del Ministerio de Minas y Energía, y regulado con la Circular 40021, el Gobierno hizo un llamado al ahorro y uso eficiente de la energía en entidades públicas de la Rama Ejecutiva, aplicable a todas las entidades del país.
Esta medida la contempla el ejecutivo como adicional para mitigar los efectos ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño y los efectos sobre costos de servicios y alimentos.
“El uso eficiente y el ahorro de energía no deben darse únicamente por la posible llegada del Fenómeno de El Niño; esto debe hacer parte de nuestra cultura, porque ahorrar significa pagar menos en nuestras facturas, ser más eficientes y pensar en las generaciones futuras. Nosotros, como integrantes de entidades públicas, debemos dar ejemplo y avanzar hacia energías limpias para contribuir a la transición energética que buscamos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
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La orden, adicionalmente, orienta a que las entidades establezcan metas cuantificables y verificables relacionadas con el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, así como la implementación de energías limpias y la realización de evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de estas medidas.
La circular que busca mitigar efectos del Fenómeno de El Niño en Colombia también hace un llamado a aprovechar la luz y la ventilación natural y, cuando se requiera el uso de aire acondicionado, mantenerlo entre los 22°C y los 24°C, así como garantizar que puertas y ventanas permanezcan cerradas cuando el sistema térmico esté en funcionamiento.
“Las entidades del Estado también deben cumplir la normatividad en materia de eficiencia energética que hemos expedido desde nuestro Gobierno; entre ellas la del artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 y la Resolución MME 40412 de 2024, que promueven medidas para el uso eficiente de la energía en edificaciones públicas, incluyendo auditorías energéticas como herramientas para mejorar la toma de decisiones y fortalecer la gestión energética institucional”, agregó Palma.
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Finalmente, el gobierno Petro recomendó que estas medidas sean incorporadas en la planeación presupuestal, los planes de funcionamiento y los procesos de contratación pública, y pidió acelerar su implementación en el menor tiempo posible.