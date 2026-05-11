Las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño: Golpe se sentirá los próximos días

Varias serán las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño, clima que se empezará a sentir desde mediados de este año.
Gobiernos locales han pedido tener en cuenta los pronósticos, de momento pesimistas, para atender tempranamente posibles presiones sobre los embalses.
Las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño se concentran, dice el Ideam, en distintos puntos críticos.
Se espera que para el mes de septiembre o noviembre Colombia vea temperaturas récord, por lo que habría afectaciones a la producción de alimentos.
¿Cuáles serán las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño?
1. Región Caribe (Alerta Roja)
- San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Se ha identificado una posible ola de calor. El pasado 5 de mayo se rompió el récord histórico de la isla con 33,4°C (superando el registro de 1998)
- Riohacha: Encabeza las proyecciones con temperaturas máximas de hasta 37°C
- Barranquilla: Se esperan máximas entre 34°C y 36°C
- Santa Marta y Cartagena: Los termómetros oscilan entre los 32°C y 35°C
2. Región Orinoquía
- Yopal
- Arauca
- Puerto Carreño
3. Región Amazónica
- Leticia: Ha reportado temperaturas de hasta 32,4°C
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Finalmente, entre las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño los pronósticos del Ideam proyectan golpes a la región Andina y parte de la Pacífica, donde habrá una disminución importante de lluvias.