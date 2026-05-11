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Las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño: Golpe se sentirá los próximos días

El Ideam señaló las regiones del país con temperaturas más altas en medio del Fenómeno de El Niño.

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Fenómeno de El Niño en Colombia
Fenómeno de El Niño en Colombia. Imagen: Rodrigo Torres Valora Analitik.

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Varias serán las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño, clima que se empezará a sentir desde mediados de este año.

Gobiernos locales han pedido tener en cuenta los pronósticos, de momento pesimistas, para atender tempranamente posibles presiones sobre los embalses.

Las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño se concentran, dice el Ideam, en distintos puntos críticos.

Se espera que para el mes de septiembre o noviembre Colombia vea temperaturas récord, por lo que habría afectaciones a la producción de alimentos.

regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño
Imagen: Generada con IA de Gemini

¿Cuáles serán las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño?

1. Región Caribe (Alerta Roja)

  • San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Se ha identificado una posible ola de calor. El pasado 5 de mayo se rompió el récord histórico de la isla con 33,4°C (superando el registro de 1998)
  • Riohacha: Encabeza las proyecciones con temperaturas máximas de hasta 37°C
  • Barranquilla: Se esperan máximas entre 34°C y 36°C
  • Santa Marta y Cartagena: Los termómetros oscilan entre los 32°C y 35°C

2. Región Orinoquía

  • Yopal
  • Arauca
  • Puerto Carreño

3. Región Amazónica

  • Leticia: Ha reportado temperaturas de hasta 32,4°C
regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño
Fenómeno de El Niño se acerca en Colombia: hay más del 60 % de probabilidad de que llegue desde mitad de año. Imagen: Cortesía Fenalce.

Recomendado: Ideam advierte altas temperaturas durante mayo en Colombia

Finalmente, entre las regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño los pronósticos del Ideam proyectan golpes a la región Andina y parte de la Pacífica, donde habrá una disminución importante de lluvias.

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Tags: Fenómeno de El Niño
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