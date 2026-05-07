Nuevo pronóstico de lluvias en Colombia prevé “diluvios” de alta intensidad: ¿Cuándo se darán?

Un nuevo pronóstico del Ideam señala que habrá un nuevo, y muy fuerte, temporal de lluvias en Colombia para los próximos días, viendo precipitaciones de alto impacto en regiones del país.
Señala el reporte que el fuerte temporal deberá llevar a que se apliquen planes de prevención en las zonas de más altos riesgos, incluyendo municipios rurales.
Al inicio de mayo, se han presentado lluvias en Colombia de manera generalizada de variada intensidad, según recientes pronósticos y actualizaciones hechas por el Ideam.
Así mismo, la entidad y organizaciones del orden público territorial han emitido alertas por inestabilidad climática, especialmente en la región Caribe (Atlántico y norte de Bolívar) y la región Andina.
Los pronósticos, en ese sentido, muestra que habría «diluvio» o pico de precipitaciones intensas con tormentas eléctricas durante la primera semana de mayo y hasta la segunda semana.
Las zonas con mayor precipitación de lluvias en Colombia serían:
- Nariño
- Cauca
- Chocó
- Eje Cafetero
Una vez las lluvias en Colombia hayan terminado, el escenario es el de un Fenómeno de El Niño de muy altas temperaturas, viendo el mayor pico en septiembre de este año.
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Se prevé que el temporal de calor golpee con fuerza la producción de algunos alimentos, así como la correcta prestación de servicios de energía por la baja en los embalses de agua.