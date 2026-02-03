Lluvias en Colombia seguirían con fuerza hasta esta fecha: Pronóstico no es alentador

El Ideam dio a conocer algunas de las expectativas sobre lo que se espera pase con las lluvias en Colombia en los próximos días.
El llamado de atención de la entidad se mantiene en que los hogares del país tomen las medidas necesarias, con miras a seguir mitigando las afectaciones por las fuertes precipitaciones.
Las recientes lluvias en Colombia, fuertes en buena parte del país, han llevado a tener operaciones restrictivas en algunos puntos de transporte terrestre y aéreo.
Según el Ideam, el temporal no terminaría en el corto plazo, toda vez que podría conectarse con el periodo de lluvias que empieza a darse desde el mes de marzo y que se va hasta abril.
Lo anterior teniendo muy en cuenta que, según este mismo pronóstico, febrero también se espera que sea un mes de importantes precipitaciones.
Algunas zonas con más lluvias en Colombia
- Región Andina: Especialmente en los departamentos de Antioquia, Santander, Huila, Tolima y el Eje Cafetero
- Región Pacífica: Con énfasis en el departamento del Chocó, así como en las zonas costeras de Cauca y Valle del Cauca
Recomendado: Fuertes lluvias en Medellín generan caos en la movilidad: hay inundaciones, cierres de vías clave y árboles
Las proyecciones meteorológicas indican que en febrero se espera que la tendencia de lluvias por encima de lo normal continúe en la región Andina y Pacífica, mientras que en el Caribe habría predominancia del tiempo seco, salvo algunas lloviznas esporádicas.