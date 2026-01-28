Fuertes lluvias en Medellín generan caos en la movilidad: hay inundaciones, cierres de vías clave y árboles caídos

Las fuertes lluvias en Medellín han dejado afectaciones en la movilidad en distintos sectores de las ciudad, específicamente por inundaciones, daños en vías importantes, caída de árboles y cierres viales.
Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, escribió en su cuenta de X sobre los daños ocasionados por las lluvias la tarde de este miércoles 28 de enero.
“Caída de árbol sobre un vehículo en la calle 7, inundaciones en diferentes puntos de la ciudad por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta y caída de un muro en la carrera 31 con afectaciones en vehículos estacionados”, informó el mandatario local.
Al mismo tiempo, aclaró que no se han reportado personas lesionadas, por lo que recuerda a la ciudadanía informar alguna emergencia a la línea 123.
Otras afectaciones por inundaciones se reportan desde el centro comercial Monterrey y en otros sectores de la avenida Las Vegas, incluida la conexión con la calle 10 donde la vía se levantó.
Entre los detalles que entregó Gutiérrez, las lluvias ingresaron desde el noroccidente a la ciudad a eso de las 2:00 p.m.
“Entre las 2:46 y las 3:30 p. m. se presentaron las mayores intensidades, generando incrementos en los niveles hasta riesgo rojo en las quebradas La Presidenta (El Poblado) y Santa Elena (Caicedo), y riesgo naranja en Chorro Hondo (Villa Hermosa), La Volcana y Yerbabuena (El Poblado), así como en el río Aburrá”, explicó el alcalde.
La concesión Túnel Aburrá Oriente informó por medio de su cuenta en X que se encuentra cerrada la conexión Túnel de Oriente en ambos sentidos Rionegro – Medellín y Medellín – Rionegro por congestión vehicular. Recomienda tomar Variante Palmas como vía alterna.
Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres reportó 12 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá distribuidas en Medellín (10) y Envigado (1).