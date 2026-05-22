¿Bogotá tendrá racionamiento de agua por el Fenómeno de El Niño?: Autoridades dieron tajante respuesta

El racionamiento de agua por el Fenómeno de El Niño es, según analistas y expertos locales, una de las consecuencias más complejas de atender dadas las altas temperaturas y el impacto de sequías sobre los embalses de agua que abastecen a ciudades principales.
Informes elaborados por ANIF ya muestran que, teniendo como foco los más recientes temporales de calor, los precios por servicios de acueducto y energía se pueden llegar a afectar dadas las altas temperaturas.
Justamente Bogotá vio un racionamiento de agua por el Fenómeno de El Niño durante 2023 por embalses que estaban en mínimos históricos, cortes que se prolongaron por más de un año, y llevaron a sobre costos para algunos hogares.
En declaraciones recogidas por Blu Radio, el gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Montero, descartó, de momento, que la capital vaya a ver racionamientos de agua, dado que los niveles de los embalses, para el próximo temporal de sequías, están en mejores indicadores.
Racionamiento de agua por el Fenómeno de El Niño: ¿Qué podría pasar?
Señaló el funcionario que el sistema Chingaza, de la mano de los embalses de Chuza y San Rafael, está muy cerca de los 20 millones de metros cúbicos de la curva guía, lo que se considera como un indicador favorable.
“Si comparamos lo que tenemos ahora con 2023, estamos casi que con 60 millones de metros cúbicos más en el sistema Chingaza. Para nada va a haber un anuncio de racionamiento. Además, esta es la temporada en que el embalse de Chuza, por el régimen de la Orinoquía, se empieza a llenar y, efectivamente, así está sucediendo en los reportes de los últimos días”, dijo el gerente.
Ahora, si bien Bogotá no tendría riesgo de racionamiento de agua por el Fenómeno de El Niño, Montero aseguró que es fundamental tener un cuidado juicioso de los recursos hídricos.
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“Debemos empezar a ser muy responsables con el manejo del agua, hacer duchas cortas, usar la lavadora con carga completa, no lavar carros, no lavar fachadas, ese tipo de cosas que ya nos empiezan a funcionar, nos empiezan a garantizar un ahorro y a estar preparados”, añadió.