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Ideam advierte altas temperaturas y riesgo de incendios durante mayo en Colombia

El instituto reportó 24 municipios en alerta roja por incendios concentrados principalmente en la región Caribe.

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El Niño sigue, cuando el Ideam lo de por terminado bajarán alertas: MinAmbiente
El Ideam disparó las alertas por incendios forestales durante mayo. Foto: tomada de Freepik

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El Ideam advirtió este domingo que Colombia mantendrá condiciones de calor por encima de lo habitual al menos hasta el 17 de mayo de 2026. El fenómeno, que ya afectó todo el territorio nacional durante los primeros días del mes, también disparó las alertas por incendios forestales.

De acuerdo con el Ideam, entre el 1 y el 8 de mayo las alertas amarillas por incendios forestales pasaron de 7 a 42 registros. Las naranjas subieron de 0 a 55, y las rojas, asociadas a amenaza alta, llegaron a 24 municipios al 8 de mayo, cuando a comienzos del mes no había ninguno. La región Caribe concentró aproximadamente el 65 % de los municipios con alertas activas, seguida por la región Andina. Los departamentos con mayor concentración fueron La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre y Norte de Santander.

Incendios Bogotá
Incendios en Colombia. Foto: Bomberos

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El Ideam estima que las condiciones de altas temperaturas prevalecerán al menos hasta inicios de la semana del 11 al 17 de mayo en el norte del territorio colombiano y el mar Caribe. Del 10 al 12 de mayo, el instituto proyecta temperaturas máximas de entre 34 y 36 °C en Barranquilla, 32 a 35 °C en Cartagena, 33 a 35 °C en Santa Marta y 34 a 37 °C en Riohacha.

Menos lluvias en mayo

Según el Ideam, gran parte del país registrará lluvias por debajo de los valores normales de la temporada, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los departamentos más susceptibles son Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, y sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar. El instituto señala que esta reducción de lluvias obedece a condiciones atmosféricas que limitan la formación de nubes y la entrada de humedad al norte del país.

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Tags: Fenómeno de El Niño, Ideam
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