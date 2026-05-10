Colombia adelantará el mantenimiento preventivo de la terminal de regasificación de Cartagena, operada por Spec LNG, del 30 de julio al 3 de agosto de 2026. Según información conocida por El Tiempo, los trabajos, que históricamente se realizan entre octubre y noviembre, se reprogramaron para evitar que la única puerta de entrada del gas importado quede fuera de servicio durante el segundo semestre, cuando el fenómeno de El Niño presionaría la demanda de generación térmica.
La decisión fue impulsada por las empresas generadoras. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó a El Tiempo que fueron las térmicas las que solicitaron el cambio. «Fue una coordinación con Höegh LNG y sus equipos para tener disponible la regasificadora cuando se necesite durante El Niño», señaló.
En octubre de 2025, el mantenimiento programado del 10 al 14 de ese mes se extendió dos días por una falla en el sistema eléctrico de protección contra sobrecargas de la terminal, lo que puso al sector energético a las puertas de un racionamiento de gas natural. Dos años antes, el mantenimiento coincidió con la fase final del fenómeno de El Niño 2023-2024, lo que obligó a aplazarlo una semana.
Con la reprogramación para julio, el Gobierno y el sector buscan que la infraestructura esté operativa en el momento crítico del año. El mantenimiento cubre los diferentes equipos y sistemas de la terminal, incluida la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación.
La importancia de la regasificadora de Cartagena
Desde diciembre de 2024, cuando Colombia perdió su autosuficiencia en gas natural, la terminal de Cartagena pasó de ser un activo de respaldo regional a un pilar del suministro nacional. La semana pasada, el país cubrió el 29 % de su demanda nacional con gas importado, de los cuales el 32,6 % fue a demanda esencial y el resto a generación térmica.
Destacado: Ecopetrol presentaría una disminución en sus utilidades de 26,1 % en el primer trimestre de 2026; revaluación del peso sería una de las causas.
De la capacidad total de la planta, 450 GBTUD están reservados para las térmicas y 25 GBTUD se destinan a hogares, industrias y pequeños comercios. La instalación abastece originalmente a las plantas Termoflores, Tebsa y Termocandelaria, que cubren cerca del 75 % de la demanda eléctrica de la región Caribe.