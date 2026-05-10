Ecopetrol presentaría una disminución en sus utilidades de 26,1 % en el primer trimestre de 2026; revaluación del peso sería una de las causas

Este martes 12 de mayo de 2026, Ecopetrol dará a conocer sus resultados financieros y operativos correspondientes al primer trimestre del año. Como es habitual, el mercado financiero ya preparó sus previsiones sobre el desempeño de la estatal energética en este periodo, que además marca un contexto distinto, ya que Ricardo Roa dejó temporalmente la presidencia de la compañía y Juan Carlos Hurtado asumió como presidente encargado. Aun así, la tendencia apunta a que Ecopetrol registraría una caída cercana a 26,1 % en sus utilidades frente a los tres primeros meses de 2025.
Lo anterior se debe a que las utilidades llegarían a $2,3 billones en el periodo mencionado de 2026. Aunque esta cifra representa una mejora frente al cuarto trimestre de 2025, cuando la empresa obtuvo $1,5 billones en utilidades, sí refleja una disminución frente al primer trimestre de 2025, cuando alcanzó más de $3,1 billones. En este contexto, también vale mencionar que, si las utilidades de Ecopetrol vuelven a caer en el primer trimestre, como sugieren las expectativas e incluso las previsiones de la propia compañía, sería la undécima caída trimestral consecutiva en la comparación anual desde el primer trimestre de 2023.
Corficolombiana manifestó que esto se explicaría porque las ventas habrían llegado a $28,9 billones, lo que representaría una disminución interanual de 7,9 %. Adicionalmente, Andrés Duarte, gerente de análisis financiero de la entidad, afirmó que, pese a la recuperación trimestral en la cotización del Brent (referencia del petróleo para Colombia), que se ubicó en US$78 por barril, y también en los diferenciales del crudo, estos factores se vieron parcialmente opacados por la revaluación del peso colombiano, lo que limitó el impacto positivo sobre los ingresos y las utilidades de la compañía.
“A esto se le sumó el efecto volumen, con una producción de 722.000 barriles de petróleo diarios, que disminuyó 3,1 % a nivel interanual y 1 % a nivel trimestral, tanto por la caída en la producción de gas en Colombia como por la esperada disminución en la producción proveniente del Permian estadounidense”, expresó el analista.
Esto significa que también habría presiones derivadas de menores niveles de producción y de una mayor carga tributaria, como el impuesto al patrimonio y la sobretasa del impuesto de renta por efecto de la cotización internacional del petróleo. Incluso estimó que ISA, compañía dedicada a transmisión eléctrica e infraestructura y filial de Ecopetrol, habría registrado una utilidad de $642.000 millones, lo que representaría una caída interanual de 7,6 %. En síntesis, para Duarte, estos resultados no serían suficientes en un escenario de precios internacionales del Brent al alza.
Con base en lo anterior, cabe recordar que, como toda compañía energética, Ecopetrol depende de factores de mercado como la revaluación del peso y los precios internacionales del petróleo. Debido al conflicto en Irán y a diversas tensiones geopolíticas, el comportamiento del petróleo ha mostrado una tendencia alcista frente a previsiones anteriores. Sin embargo, la caída en las utilidades no parece reflejar plenamente esta dinámica por los factores ya mencionados.
Por su parte, Katherine Ortiz, líder de renta variable de Corredores Davivienda, manifestó que las proyecciones indican que, pese a las tendencias alcistas del Brent, los ingresos se ubicarían cerca de $29 billones, lo que representaría una caída interanual de 7 %. Asimismo, proyectó un Ebitda (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de $13 billones, con un margen de 45 %.
“Este indicador refleja una recuperación operativa eficiente, logrando absorber el incremento en los costos logísticos y fletes de exportación provocados por la crisis en Medio Oriente”, destacó.
En cuanto a las utilidades, lanzó previsiones ligeramente más optimistas, señalando que estas se ubicarían en $2,4 billones, con una caída interanual de 25 %.
Según lo señalado, los elementos más relevantes dentro del análisis sobre el desempeño de Ecopetrol en el primer trimestre de 2026 son el contexto geopolítico y su evolución, factores que impactan la producción local e internacional y los precios del petróleo. A esto se suman el impuesto al patrimonio, asuntos tributarios y la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), dado que los precios internacionales han aumentado más que los locales.
Las proyecciones de Ecopetrol
La compañía manifestó que sus ingresos se ubicarían en un rango de entre $27 billones y $30 billones, mientras que las utilidades estarían entre $2 billones y $3 billones. También señaló que el saldo del FEPC se ubicaría entre $4 billones y $5 billones, y que la producción estaría entre 715.000 y 730.000 barriles diarios.
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Lo anterior sugiere, particularmente en el frente de utilidades, que efectivamente se presentaría una nueva caída interanual en los resultados trimestrales de la empresa, cuyos balances registran descensos en cada comparación anual desde el primer trimestre de 2023.