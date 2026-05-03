Fenómeno de El Niño aumentará el precio de los alimentos: Dispararía el valor de uno muy consumido

Suben los pronósticos que indican que la ola de calor por el Fenómeno de El Niño en Colombia aumentará el precio de los alimentos, afectando cultivos de todo tipo, al tiempo que hay otros segmentos encadenadores que presionan los precios.
De acuerdo con recientes informes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, Colombia verá la llegada de un clima de altas temperaturas, en algunos casos se esperan datos récord.
Una conclusión temprana, de los principales pronósticos, es que el Fenómeno de El Niño aumentará el precio de los alimentos y, en algunos casos, habrá productos de muy alto consumo con impactos que afectarán el poder adquisitivo de los colombianos.
La Asociación de Ganaderos de la Costa Norte estima, por ejemplo, que las fuertes sequías por las que podría atravesar el país generarían un aumento hasta del 70 % en el valor de la leche.
¿Por qué el Fenómeno de El Niño aumentará el precio de los alimentos?
Lo anterior más allá de que cultivos dependientes del agua o fuentes hídricas también verán un golpe muy complejo de atender, que llevará a que se apliquen políticas económicas públicas que ayuden a los productores para que no les trasmitan a los consumidores el encarecimiento.
En ese sentido, hay que tener en cuenta, cultivos como el arroz, el maíz y la cebada se enfrentan a una alta vulnerabilidad ante las sequías prolongadas en las regiones como la Andina y Caribe.
El punto de mayor presión, también señalan los recientes pronósticos, se centraría en lo que pase en septiembre, momento en el que, en un 90 %, Colombia atravesaría por la consolidación del evento climático con muy altas temperaturas.
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Si bien los más recientes pronósticos sobre el IPC no asumen que el Fenómeno de El Niño aumentará el precio de los alimentos, la inflación en Colombia pareciera estar más inmersa en riesgos que en escenarios en los que habrá una desaceleración del indicador.