Nuevo pronóstico apunta a “temperaturas récord” en próximo Fenómeno de El Niño

Pendiente está Colombia sobre los efectos que tendrá el Fenómeno de El Niño en la región. Algunos pronósticos señalan que el golpe será complejo para cultivos y el nivel de los embalses.
Expertos y organismos locales, dada la situación, piden a las administraciones locales y al Gobierno Nacional gestionar planes que ayuden, en el más inmediato plazo, a mitigar los efectos de la temporada de calor que viene.
En medio de estos pronósticos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) dio a conocer nuevas expectativas sobre lo que serán las temporadas de calor y altas temperaturas para el Fenómeno de El Niño.
Periodos en los que se espera un mayor efecto del Fenómeno de El Niño
- Abril – Junio: Se mantiene un estado de neutralidad con un 80% de probabilidad. Durante este trimestre, las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial se encuentran en niveles cercanos al promedio
- Mayo – Julio: Existe un 61% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño emerja oficialmente
- Segundo Semestre: La previsión indica que el fenómeno persistirá al menos hasta el cierre de 2026
Uno de los puntos clave, de los nuevos pronósticos, señala que las temperaturas de la superficie del mar podrían registrar anomalías de hasta más 2,6 °C hacia enero de 2027.
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Al tiempo que se alerta que, si se cumplen estas proyecciones, el evento del Fenómeno de El Niño 2026-2027 podría superar a los grandes fenómenos de 1983, 1998 y 2015.