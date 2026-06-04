Arroceros implementan hoja de ruta para mitigar efectos del Fenómeno de El Niño en Colombia

Organismos locales y externos dan por hecho que el Fenómeno de El Niño en Colombia, que llegará en esta segunda mitad del año, supone un riesgo complejo para los productores del país, en la medida en que las altas temperaturas afectarán varios cultivos.
Dice Fedearroz que las implicaciones de un escenario con lluvias menos confiables y temperaturas en aumento deben leerse de acuerdo con el tipo de cultivo, la oferta ambiental de cada zona y el calendario de siembra.
“En el caso del arroz, esa diferencia es aún más importante, porque no enfrentan el mismo riesgo los sistemas de secano que los de riego, ni responden de igual manera las distintas zonas arroceras del país”, agrega el reporte sobre lo que será el Fenómeno de El Niño en Colombia.
La situación de altas temperaturas y bajos recursos hídricos, indica la organización, obliga a los productores a ser más juiciosos y rápidos en la toma de decisiones, porque cada retraso pesa más sobre la productividad final.
Una de las más importantes recomendaciones es que antes de sembrar se requiere revisar con mayor rigor si el lote, la variedad y el sistema de manejo realmente son viables bajo un posible segundo semestre más cálido y con menor confiabilidad en la oferta hídrica.
Más recomendaciones por el Fenómeno de El Niño en Colombia
“Las zonas naturalmente más calientes, los lotes con suministro de agua incierto, los suelos livianos o arenosos y aquellos con baja capacidad de retención de humedad pueden quedar más expuestos. En estos casos, más que insistir por rutina, vale la pena evaluar la pertinencia de la siembra, el ajuste del área o la necesidad de reforzar el manejo del suelo y del agua”, dice el informe.
Recomienda Fedearroz que los productores cuenten con el acompañamiento de un ingeniero agrónomo que ayude a ajustar las decisiones técnicas del cultivo a las condiciones reales de cada zona y de cada lote, toda vez que ese apoyo resulta clave para definir la viabilidad de la siembra, ajustar fechas, seleccionar la variedad más conveniente, afinar el manejo del agua, orientar la fertilización, interpretar la respuesta del cultivo y anticipar riesgos fitosanitarios.
Sería conveniente, agrega el informe, revisar la fecha de siembra, toda vez que el objetivo no es solamente sembrar dentro del calendario, sino ubicar el cultivo en la ventana ambiental más favorable posible, “buscando que las etapas sensibles no coincidan con los meses de mayor temperatura ni con periodos de menor disponibilidad hídrica”.
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Datos de entidades meteorológicas externas señalan que el Fenómeno de El Niño en Colombia aterrizará con mayor fuerza, con temperaturas récord, en el último cuatrimestre de este año.