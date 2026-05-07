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Banco de la República ve importantes riesgos del Fenómeno de El Niño para la inflación

El reciente informe de Política Monetaria señala los riesgos más importantes para la inflación por el Fenómeno de El Niño.

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fenómeno de el niño
Imagen: Archivo Valora Analitik

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Los colombianos deberían estar preparados para los efectos que traería el Fenómeno de El Niño y el golpe a la inflación de este año. Además de los riesgos que ya se materializaron, el país vería nuevos incrementos de precios en productos y servicios de la canasta básica.

El reciente informe de Política Monetaria del equipo técnico del emisor justamente señala algunos de los riesgos más determinantes sobre lo que sería el evento climático, asociado, en mayor medida, a las altas temperaturas.

fenómeno de el niño
Inflación en Colombia y América Latina. Imagen: Prensa Alcaldía de Ibagué

Algunos recientes pronósticos aseguran que el Fenómeno de El Niño se va a empezar a sentir en Colombia desde mediados de este 2026, viendo su punto más alto hacia el mes de septiembre, incluso con temperaturas récord.

La primera gran conclusión de este fenómeno de temperaturas altas es, dice en informe, la presión adicional sobre los precios de los alimentos y la energía.

Aumento del precio de los alimentos en Colombia
Imagen: Generada con IA de Gemini

Otros efectos del Fenómeno de El Niño en la inflación

“También podrían presentarse mayores ajustes en los precios del gas, asociados con un componente importado más alto, así como presiones alcistas más fuertes sobre los precios de los fertilizantes y los combustibles por tensiones geopolíticas más acentuadas”, dice el análisis.

En contraste, entre los principales factores de riesgo a la baja se encuentra la ampliación de la frontera agrícola, derivada de procesos de restitución de tierras, lo que podría favorecer una moderación en los precios de algunos alimentos.

Fenómeno de El Niño aumentará el precio de los alimentos
Imagen: Generada con IA de Gemini

Adicionalmente, revisando los posibles escenarios que contengan el alza derivada del Fenómeno de El Niño, el informe indica que la prohibición de exportaciones de carne hacia China, y una mayor oferta de bienes provenientes de Asia, podría mejorar el valor de algunos alimentos.

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“No obstante, en el balance, los riesgos alcistas predominan en todas las canastas de inflación, siendo más pronunciados en aquellas con mayor intensidad en el factor trabajo”, indica el apartado del reporte.

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Tags: Fenómeno de El Niño, Inflación Colombia
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