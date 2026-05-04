Lo que debe pasar para que la inflación en Colombia baje este año

Los principales pronósticos de la inflación en Colombia señalan que el indicador pareciera mantener todavía una curva de ascenso. Las expectativas se sitúan en que el indicador llegaría hasta el 6,5 %.
De momento, el DANE informa que el IPC del país va en el 5,56 % a abril de este año, condicionado todavía por lo que son los golpes del incremento del salario mínimo, así como algunos valores asociados a los alimentos y a algunos servicios.
La inflación en Colombia pareciera seguir alta los próximos meses por el coletazo del salario mínimo, pero también porque las presiones sobre el valor del petróleo, por la guerra entre Estados Unidos e Irán, pasa factura desde el lado de los combustibles.
Hay que recordar que, adicionalmente, otros valores aumentan por efectos encadenados en los valores de los combustibles: el transporte de alimentos, por ejemplo, suele encarecerse.
Factores que marcan el comportamiento de la inflación en Colombia
Para que la inflación no sea tan alta en lo que resta de este año, uno de los puntos determinantes está en que el Fenómeno de El Niño, que llegará a Colombia, sea menos fuerte de lo previsto.
Algunos primeros pronósticos aseguran que la ola de calor será muy fuerte, por lo que se espera que existan presiones sobre los valores de la energía, servicios públicos y afectaciones a cultivos, por lo que los alimentos seguirían subiendo de valor.
A lo anterior habría que sumarle que la tasa de cambio no se fortalezca, aunque esto afectaría a los empresarios que hacen envíos al exterior, por recibir menos dólares por sus ventas externas.
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Por ahora, las expectativas de inflación en Colombia se mantienen en el 6,5 %, no hay en el horizonte análisis que muestren que ese menor pudiera llegar a ser menor y, en cambio, sí hay varios riesgos que empujarían al alza.