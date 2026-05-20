Esto cuesta dormir una noche en los hoteles de Cristiano Ronaldo frente a hoteles 5 estrellas en Colombia

Quedarse una noche en uno de los hoteles de Cristiano Ronaldo se ha vuelto una de esas experiencias que mezcla curiosidad y lujo dentro del turismo urbano. La marca CR7 Hotels, creada junto a Pestana Hotel Group, está presente en ciudades como Lisboa, Madrid, Madeira, Marrakech y Nueva York, con una propuesta enfocada en ubicación estratégica, diseño moderno y una conexión directa con el nombre del futbolista portugués.
Las tarifas de estos hoteles se mueven entre 93 y 381 euros por noche, lo que equivale aproximadamente a entre $420.000 y $1.710.000, dependiendo de la ciudad, la temporada y el tipo de habitación. En Colombia, el panorama del lujo hotelero no está lejos de esos rangos. En hoteles cinco estrellas de Bogotá y Cartagena, los precios están entre $370.000 y $2.100.000.
La comparación muestra algo interesante: el lujo no siempre depende del nombre de la marca, sino del destino. Mientras los hoteles CR7 mantienen una estructura de precios bastante estable en distintas ciudades del mundo, en Colombia el comportamiento es más sensible a la ubicación, la temporada y la demanda turística.
Así se mueven los precios en los hoteles CR7 alrededor del mundo
La cadena CR7 Hotels opera en destinos donde el turismo y los negocios tienen un flujo constante. En Lisboa (Portugal), las tarifas parten desde 103 euros por noche ($463.500) y pueden llegar hasta 292 euros ($1.314.000), dependiendo del tipo de habitación y la ocupación.
En Madeira (Portugal), uno de los lugares más ligados a la historia de Cristiano Ronaldo, los precios se ubican entre 139 y 381 euros por noche, lo que equivale a entre $625.500 y $1.710.000. En Marrakech (Marruecos), el rango va de 169 a 220 euros ($760.500 a $990.000), mientras que en Madrid (España) se mueve entre 187 y 300 euros ($841.500 a $1.350.000).
En Nueva York, por su parte, el hotel CR7 parte desde 93 euros por noche ($420.000), aunque ese valor puede cambiar bastante según la temporada, algo habitual en una ciudad con alta demanda durante todo el año.
El lujo en Colombia frente a la marca CR7
En Colombia, el lujo hotelero tiene una presencia fuerte, especialmente en Bogotá y Cartagena. En la capital, los hoteles cinco estrellas se ubican entre 83 y 278 euros por noche, es decir, entre $370.000 y $1.260.000. Estos valores se concentran en zonas empresariales y financieras, donde el flujo de viajeros corporativos es constante.
En Cartagena, el comportamiento es distinto y más elevado. Las tarifas oscilan entre 120 y 465 euros por noche, lo que equivale a entre $550.000 y $2.100.000. Allí pesan factores como la vista al mar, la arquitectura colonial y la alta demanda internacional en temporadas turísticas.
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Al ponerlos frente a los hoteles CR7, se ve un cruce interesante: la marca de Cristiano Ronaldo compite directamente con hoteles cinco estrellas en Bogotá, mientras que en Cartagena algunos establecimientos superan incluso el rango más alto de la cadena del ‘Bicho’.
En conjunto, los hoteles CR7 se mueven entre 93 y 381 euros por noche ($420.000 a $1.710.000). En Colombia, el lujo hotelero va de 83 a 465 euros por noche ($370.000 a $2.100.000). Más que una competencia directa, los números muestran cómo el lujo se adapta a cada ciudad, a su turismo y a la forma en que cada viajero decide cuánto está dispuesto a pagar por una noche especial.