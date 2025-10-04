Si Cristiano Ronaldo fuera una empresa en Colombia se metería al top 30 por utilidades

La dimensión financiera de las grandes figuras deportivas a menudo escapa al entendimiento público, limitándose a cifras de ingresos brutos. Sin embargo, un ejercicio contundente basado en la información de la Superintendencia de Sociedades de Colombia y estimaciones de Forbes para 2025 revela el poder real de la marca Cristiano Ronaldo (CR7): si el astro portugués fuera una empresa, se ubicaría en el selecto top 25 de las compañías más rentables del país.
La comparación se establece sobre la base de la utilidad neta, es decir, la ganancia real después de impuestos y gastos, equiparando su rentabilidad con la de los gigantes corporativos colombianos.
Los ingresos brutos estimados de Cristiano Ronaldo para 2025 ascienden a US$275 millones, cifra que, convertida a pesos colombianos a una tasa de $4.000, representa aproximadamente $1,1 billones. Al aplicar una carga fiscal, comisiones de ‘management’ y gastos operativos estimados en un 40 % del total, la utilidad neta de la «Empresa Cristiano Ronaldo» se fija en $660.000 millones.
Esta monumental cifra es la que lo catapultaría directamente a la élite financiera nacional, superando a importantes marcas con presencia masiva en el país. El ranking de las 1.000 empresas más grandes de Colombia por utilidades es el escenario más competitivo del panorama financiero, donde solo las primeras 50 firmas concentran el 53 % del total de las ganancias del país.
Firmas como Ecopetrol (con utilidades cercanas a los $14,9 billones) y Grupo Sura (cercana a los $6 billones) dominan en la cima. No obstante, una utilidad neta de $660.000 millones posicionaría a CR7 de manera impresionante: en el ranking de 2024 y ese monto lo ubicaría en el puesto 25.
CR7, la empresa que desplazaría a firmas tradicionales en rentabilidad
La utilidad neta de $660.000 millones le permitiría a Cristiano Ronaldo superar a compañías de gran renombre e infraestructura en Colombia. Por ejemplo, su rentabilidad se ubicaría inmediatamente por encima de la de la Celsia S.A. ($630.000 millones), una de las mayores generadoras de energía del país, y de la Organización Terpel ($530.000 millones), líder en distribución de combustibles, de acuerdo con datos de las firmas más importantes del país en 2024 que entrega la Supersociedades.
Al hacer la analogía con la lista de la misma entidad, el astro del fútbol se intercalaría directamente entre los grandes conglomerados, quedando adelante de Micro Inversiones (con $581.000 millones) y de Soluciones Bolívar (con $582.000 millones), aunque un poco lejos, por ejemplo, de EPM (puesto 4 con $4,8 billones).
Tiendas D1, un gigante del comercio minorista, con miles de puntos en el país, reportó utilidades por $373.000 millones en el mismo periodo. Esto significa que la utilidad neta anual de Cristiano Ronaldo casi duplica la ganancia real de D1.
La comparación es aún más distante con Supertiendas Olímpica, que reportó utilidades por $63.000 millones. Eso confirma que la capacidad de generación de utilidades de la marca CR7 demuestra que el marketing deportivo y los negocios personales, despojados de la complejidad operativa de los grandes holdings, pueden superar en rentabilidad neta a vastas infraestructuras comerciales y energéticas.
Las utilidades netas de CR7: ¿Un negocio sin fronteras?
La curiosidad reside en que, mientras las empresas colombianas generan sus utilidades a partir de miles de empleados, extensas redes de distribución, complejos procesos industriales y una gran base de activos físicos, la empresa ‘CR7’ genera la mayor parte de su rentabilidad a través de contratos deportivos, patrocinios e inversiones personales. Esta estructura es notablemente más eficiente en términos de capital y operación.
La utilidad neta de $660.000 millones lo colocaría virtualmente al mismo nivel de grandes entidades financieras y de infraestructura. Ecopetrol, el líder indiscutible, está a una distancia de $14,24 billones en utilidades, una brecha que ilustra el tamaño de la principal corporación del país.
No obstante, el puesto 25 alcanzado por CR7 sería un hito que comprueba la rentabilidad excepcional del futbolista portugués, un negocio mundial que, al ser medido bajo los parámetros de la Supersociedades, demuestra ser tan lucrativo como los principales motores de la economía colombiana.
De esta manera, su rentabilidad lo consolida no solo como un ícono deportivo, sino como una de las figuras económicas más poderosas del planeta.