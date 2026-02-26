Cristiano Ronaldo sacude el mercado: Es el nuevo dueño de un histórico equipo de España

El portugués Cristiano Ronaldo adquirió el 25 % de la Unión Deportiva Almería, equipo que compite en la LaLiga Hypermotion, la segunda división del fútbol español. La operación se realizó a través de CR7 Sports Investments, nueva filial de CR7 S.A., estructura con la que el jugador administra sus negocios.
El club andaluz ocupa actualmente el tercer lugar de la tabla y pelea por el ascenso a Primera División. En España, los dos primeros suben de forma directa y los equipos ubicados entre el tercero y el sexto disputan un ‘playoff’. El contexto deportivo es clave: el ascenso multiplica ingresos por televisión, patrocinios y taquilla.
Ni el futbolista ni la institución revelaron el monto de la transacción. Sin embargo, el mercado deja ver algunas referencias. En 2019, el empresario saudí Turki Al-Sheikh compró el club por una cifra cercana a los 20 millones de euros, según la prensa española. Desde entonces, la entidad ha registrado inversiones en infraestructura y plantilla que han elevado su valoración.
La operación consolida la transición de Ronaldo, de 41 años y actual jugador del Al-Nassr, hacia la propiedad deportiva. Según Forbes, el delantero lideró en 2023 y 2024 el ranking de deportistas mejor pagados del mundo, con ingresos anuales que superan los US$250 millones entre salario y patrocinios. Parte de ese flujo alimenta su expansión empresarial.
Cristiano Ronaldo y el negocio del fútbol: cifras y contexto en LaLiga Hypermotion
La LaLiga Hypermotion genera ingresos anuales superiores a los 600 millones de euros, de acuerdo con reportes financieros de LaLiga. Aunque está lejos de los más de 5.000 millones que mueve la primera división, el torneo de ascenso tiene un factor determinante: el salto a LaLiga EA Sports puede triplicar los derechos audiovisuales de un club.
Para un equipo como el Almería, regresar a Primera implica pasar de percibir alrededor de 7 a 10 millones de euros por televisión a cifras que pueden superar los 40 millones por temporada, dependiendo de variables como audiencia y resultados deportivos. Ese diferencial explica el atractivo de invertir cuando el club está en zona alta de la tabla.
El presidente del Almería, Mohamed Al Khereiji, es dueño de Saudi Media Company (SMC), conglomerado con presencia en publicidad y medios en Arabia Saudita. En el comunicado oficial, destacó la experiencia de Ronaldo en el fútbol español y su conocimiento del mercado.
La estructura accionaria no fue detallada, pero el 25 % convierte al portugués en socio relevante. En España, las sociedades anónimas deportivas permiten participación privada con control compartido. En la práctica, una cuarta parte del capital otorga influencia en decisiones estratégicas, especialmente en expansión internacional y marca.
CR7 Sports Investments: diversificación y apuesta a largo plazo
CR7 Sports Investments es el vehículo creado para canalizar esta compra. Forma parte de CR7 S.A., holding que agrupa hoteles, clínicas capilares, gimnasios y marcas de moda asociadas al nombre del portugués. De acuerdo con estimaciones de mercado, la marca personal de Ronaldo está valorada en más de US$1.000 millones.
Un dato que llama la atención es que Ronaldo regresa al fútbol español como inversionista más de una década después de haber ganado cuatro Ligas y cuatro Champions con el Real Madrid. Ahora lo hace en una categoría distinta, pero con impacto potencial en el ecosistema financiero del ascenso.
Si el Almería logra el ascenso, el valor del club podría aumentar de forma significativa en uno o dos años, como ha ocurrido con equipos que pasan de Segunda a Primera. En ese escenario, el 25 % adquirido por Ronaldo se convertiría en un activo estratégico dentro de su portafolio.
La operación confirma que el negocio del fútbol ya no se limita al salario y los patrocinios. Para uno de los jugadores con mayores ingresos en la historia, la propiedad de clubes es el siguiente paso en una carrera que ahora también se mide en participación accionaria y valorización de activos deportivos.