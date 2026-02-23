Cristiano Ronaldo deja de ser imagen y pasa a ser dueño de importante negocio tecnológico

Cristiano Ronaldo deja de ser solo imagen publicitaria y se convierte en inversionista tecnológico. El futbolista portugués adquirió el 10 % de participación en HBL Pro2col Software, subsidiaria de Herbalife Ltd., tras invertir US$7,5 millones en la plataforma digital de bienestar Pro2col. La operación implica una valoración cercana a US$75 millones para esta unidad tecnológica.
Esta jugada marca un cambio en la relación comercial que ambas partes mantienen desde 2013. Durante más de una década, Ronaldo fue embajador global de nutrición de la compañía y participó en el desarrollo de productos como Herbalife24 CR7 Drive. Ahora pasa a tener participación accionaria directa en el negocio digital de la marca.
Herbalife cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker HLF y ha venido ajustando su estrategia hacia soluciones digitales basadas en datos. La entrada de Ronaldo no es un contrato de patrocinio tradicional, sino una apuesta de capital con compromiso adicional de servicios y derechos de imagen vinculados al crecimiento de la plataforma.
La compañía informó que Pro2col se encuentra en fase beta en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, con planes de expansión hacia mercados seleccionados de Europa, Medio Oriente y África en 2026. La meta es escalar un modelo que combine productos físicos, comunidad de distribuidores y herramientas digitales basadas en inteligencia artificial.
Cristiano Ronaldo pasa de embajador a inversionista tecnológico en Herbalife
El caso refleja una tendencia creciente entre deportistas de alto perfil que migran del patrocinio al equity. Figuras como LeBron James han optado por invertir en compañías tecnológicas en lugar de limitarse a acuerdos comerciales. En este modelo, el atleta participa en la valorización futura del negocio.
En términos financieros, los US$7,5 millones invertidos por Ronaldo representan una jugada estratégica en un mercado en expansión. Según datos de consultoras internacionales como McKinsey y Statista, la industria de salud digital supera los US$200.000 millones y mantiene tasas de crecimiento anual de dos dígitos, impulsada por el uso de datos, aplicaciones móviles y monitoreo personalizado.
Pro2col opera como un sistema que recopila información del usuario para construir planes de bienestar individualizados. En el centro de la plataforma está Pro2Score, un puntaje que mide avances en métricas clave de salud y hábitos diarios. El modelo busca aumentar la adherencia a planes nutricionales y facilitar el seguimiento por parte de distribuidores.
Para Herbalife, la apuesta tecnológica responde a la necesidad de fortalecer su ecosistema en un entorno donde los consumidores demandan personalización. La empresa ha señalado que la integración de inteligencia artificial, comunidad y productos físicos es parte de su estrategia de largo plazo.
Pro2col y el negocio de la nutrición basada en datos
La transición de Ronaldo hacia el rol de accionista se da en una etapa avanzada de su carrera deportiva, en la que la diversificación patrimonial gana relevancia. El futbolista ya tiene inversiones en hotelería, clínicas capilares y moda. Ahora suma participación en tecnología aplicada a salud.
La comparación es clara: así como en el fútbol cada sprint se mide con GPS y métricas de rendimiento, la nutrición ahora se traduce en datos y puntajes. La lógica del alto rendimiento deportivo se traslada al consumidor común mediante herramientas digitales.
El lanzamiento comercial completo de Pro2col dependerá de los resultados de la fase beta. Herbalife busca recopilar información de uso real antes de ampliar su disponibilidad global. Si la adopción crece, la inversión de Ronaldo no solo fortalecerá su vínculo con la marca, sino que podría generar valorización en un segmento que combina deporte, datos y bienestar.