Premios y patrocinadores: El negocio multimillonario del Giro de Italia 2026

El Giro de Italia 2026 comenzó este viernes desde Bulgaria con 183 ciclistas, 23 equipos y una operación económica que convierte a la competencia en uno de los eventos deportivos más rentables del ciclismo mundial. La edición 109 de la carrera tendrá 21 etapas y finalizará el 31 de mayo en Roma.
Además del impacto deportivo por la presencia de figuras como Jonas Vingegaard y Egan Bernal, el Giro mueve ingresos millonarios por patrocinio, derechos de televisión, turismo y publicidad. Según cifras de medios italianos y reportes de GlobalData, la competencia factura entre 60 millones y 70 millones de euros por edición.
RCS Sport, empresa organizadora de la carrera, superó los 30 millones de euros en ingresos comerciales durante la edición pasada, pese a una reducción en el número de patrocinadores. La organización pasó de tener 65 marcas asociadas a 54 compañías patrocinadoras en un año.
La carrera también mantiene uno de los mayores alcances televisivos del ciclismo internacional. El Giro d’Italia se transmite en 196 países y alcanza una audiencia cercana a 900 millones de espectadores. Para 2026, RCS Sport renovó con Warner Bros. Discovery los derechos de transmisión para Europa y Estados Unidos hasta 2029. El acuerdo anterior estaba valorado en unos 77 millones de euros entre 2021 y 2025.
Premios y patrocinadores del Giro de Italia 2026
El Giro de Italia repartirá cerca de 1,6 millones de euros en premios entre equipos y corredores. El campeón de la clasificación general recibirá más de 265.000 euros, mientras el segundo lugar obtendrá 75.000 euros y el tercero 40.000 euros.
La organización también entrega premios por victorias de etapa, clasificación de montaña, metas intermedias y liderato de la ‘maglia rosa’. Cada ganador de etapa puede recibir alrededor de 11.000 euros.
Entre los principales patrocinadores del Giro 2026 aparecen Banco Mediolanum, Conad, Continental y Altograno. También participan marcas como Suzuki, Shimano, Cetilar, Kometa y Tramarossa, además del respaldo institucional del Gobierno de Italia y las regiones por donde pasa la carrera.
La competencia representa además una vitrina comercial para equipos y marcas deportivas. El promedio de presupuesto de las escuadras World Tour ronda los 16 millones de euros por temporada, aunque estructuras como Ineos Grenadiers han llegado a manejar cifras cercanas a 50 millones de euros anuales.
El Giro de Italia impulsa turismo, infraestructura y negocio audiovisual
El impacto económico del Giro también alcanza a las ciudades sede. En ediciones anteriores, gobiernos regionales italianos realizaron inversiones millonarias para adecuar carreteras y fortalecer el turismo deportivo.
La provincia de Verona destinó cerca de 7 millones de euros para pavimentar 90 kilómetros de vías utilizadas por la carrera. Turín, por su parte, invirtió 2,5 millones de euros en renovación de asfalto antes de albergar etapas del Giro.
El evento moviliza unas 2.500 personas entre ciclistas, equipos, logística, personal médico, prensa y organización. Además, operadores turísticos venden experiencias VIP para seguir la competencia con paquetes que pueden superar los US$700 en etapas finales.
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El Giro d’Italia nació en 1909 impulsado por el diario italiano La Gazzetta dello Sport como una estrategia para aumentar circulación y publicidad. Más de un siglo después, la carrera se consolidó como uno de los negocios deportivos más importantes de Europa junto al Tour de Francia y La Vuelta a España.