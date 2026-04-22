Café de Colombia regresa al ciclismo de élite como patrocinador de un equipo de primer nivel

El café colombiano vuelve a uno de los principales escenarios del deporte mundial. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia confirmó que Café de Colombia será patrocinador oficial del equipo Ineos Grenadiers para la próxima temporada, una de las estructuras más importantes del ciclismo de élite.
El anuncio fue realizado por el gerente del gremio, Germán Bahamón Jaramillo, quien señaló que el acuerdo busca posicionar la marca país en escenarios internacionales. “El café de Colombia vuelve al pelotón donde están los mejores”, escribió el directivo, destacando que la alianza impacta a más de 540.000 familias cafeteras y proyecta el producto en competencias de primer nivel.
La visibilidad se concentrará en pruebas como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, que reúnen audiencias internacionales y marcas de alto nivel. En estos escenarios, el equipo Ineos Grenadiers ha sido protagonista en la última década.
Además, Ineos es una de las estructuras más exitosas del ciclismo moderno, con múltiples títulos en grandes vueltas. En su plantilla cuenta con corredores como Egan Bernal y Brandon Rivera, lo que refuerza el vínculo deportivo y comercial con Colombia.
Café de Colombia regresa a la élite del ciclismo mundial
La alianza marca el retorno de una marca histórica del país a la élite del ciclismo. En la década de 1980, el equipo Café de Colombia compitió en Europa y fue protagonista en las grandes vueltas, impulsando a ciclistas como Luis Herrera y Fabio Parra.
Ese antecedente posicionó a Colombia en el ciclismo internacional y consolidó la relación entre el café y este deporte. Sin embargo, en el modelo actual, dominado por equipos WorldTour con financiación internacional, la presencia directa de marcas colombianas ha sido limitada.
En ese contexto, la llegada de Café de Colombia a Ineos representa una de las pocas incursiones recientes de una marca del país en la élite global. La estrategia cambia el enfoque frente a modelos anteriores, al integrarse en una estructura ya consolidada.
Según explicó Germán Bahamón, la alianza va más allá del patrocinio deportivo. El objetivo es posicionar el café colombiano como producto de origen en mercados internacionales y vincularlo a valores asociados al alto rendimiento.
Café de Colombia es la marca insignia del gremio cafetero y está respaldada por más de 560.000 familias productoras en 23 departamentos del país. Su reconocimiento internacional ha sido uno de los principales activos del sector en el comercio mundial.
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Con esta alianza, Colombia retoma su presencia en el ciclismo internacional, esta vez a través de una estrategia de posicionamiento dentro de una de las estructuras más relevantes del deporte.