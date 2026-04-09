El ciclismo ya es una industria en Colombia: Mueve más de US$200 millones y crece con marcas locales

El ciclismo en Colombia dejó de ser solo deporte y se consolidó como una industria en crecimiento. El mercado de bicicletas alcanzó un valor estimado de US$208,6 millones en 2025, con una proyección de expansión anual cercana al 6,8 %, según datos del sector. Este crecimiento responde tanto a la movilidad urbana como al aumento de la práctica deportiva en el país.
A este panorama se suma el negocio de la indumentaria técnica. En 2024, el segmento de ropa especializada para ciclismo alcanzó un tamaño de US$26,98 millones, impulsado por la profesionalización del deporte y el aumento del consumo de productos especializados. La combinación de ambos mercados evidencia una expansión que va más allá de la venta de bicicletas.
El auge del ciclismo en el país también ha impulsado a empresas nacionales a competir a nivel internacional. Es el caso de Suarez, marca colombiana de indumentaria técnica, que cerró 2025 con resultados positivos y presencia en más de 30 países, consolidando su proceso de internacionalización.
En paralelo, la compañía inició un proceso de reorganización empresarial orientado a fortalecer su estructura financiera, proteger más de 200 empleos directos y garantizar una expansión ordenada en mercados globales.
Crecimiento del ciclismo en Colombia impulsa industria de ropa técnica
El crecimiento del ciclismo en Colombia está directamente ligado a cambios en los hábitos de consumo. La bicicleta se ha consolidado como una alternativa de transporte y como herramienta deportiva, lo que impulsa la demanda de productos asociados.
En ese contexto, la ropa técnica ha ganado relevancia. A diferencia de otros segmentos deportivos, el ciclismo requiere indumentaria especializada para mejorar el rendimiento y la seguridad, lo que eleva el valor del mercado.
Una comparación clave permite entender el fenómeno: mientras el mercado de bicicletas supera los US$200 millones, el segmento de ropa técnica, aunque menor, crece a un ritmo sostenido y con mayor valor agregado por producto. Esto lo convierte en un nicho atractivo para empresas con capacidad de innovación y exportación.
Además, el respaldo institucional ha sido determinante. Desde 2003, Suarez es patrocinador oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo, vistiendo a selecciones nacionales que han formado campeones como Egan Bernal y Rigoberto Urán. Esta relación fortalece la visibilidad de la marca y su posicionamiento en mercados internacionales.
Suarez reorganiza su negocio para sostener su expansión
La reorganización empresarial de Suarez responde a una estrategia de largo plazo. Según la compañía, el proceso busca garantizar estabilidad financiera sin frenar su crecimiento, en un momento en que la demanda internacional sigue en aumento.
Actualmente, la empresa cuenta con distribuidores en 15 mercados y exporta a cinco continentes, con expansión en regiones como Asia y Europa. Este alcance posiciona a la marca como un actor relevante dentro de la industria del ciclismo.
Una de las claves del modelo es que el crecimiento no se mide solo en ventas. La permanencia en mercados internacionales, el respaldo institucional y la capacidad de generar empleo forman parte del valor económico de la empresa.
Como señaló su fundador, Carlos Suárez, “la reorganización no es un retroceso; es una oportunidad para fortalecer nuestras bases y proyectarnos con mayor solidez hacia el futuro”.
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El caso refleja una tendencia más amplia: el ciclismo en Colombia no solo genera campeones, también está construyendo una industria que combina deporte, manufactura y exportaciones, con impacto económico creciente.