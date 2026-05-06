Addi se viene posicionando en el mercado financiero colombiano como uno de los actores con mejor perspectiva de crecimiento, que la llevarían incluso a convertirse en el futuro unicornio colombiano.
Como parte de la consolidación de su ecosistema de pagos y comercio digital en Colombia, reveló nuevas alianzas enfocadas en pagos presenciales y logística para su marketplace, en medio de un fuerte crecimiento operativo y financiero de la compañía.
La Fintech, que ya cuenta con permiso de operación como compañía de financiamiento, reveló una alianza con Credibanco para habilitar pagos con Addi directamente en datáfonos físicos, así como un acuerdo con Coordinadora para fortalecer las entregas de productos vendidos dentro de su marketplace.
Actualmente, la compañía cuenta con cuatro millones de clientes, 55.000 comercios aliados y presencia física en 1.034 municipios del país. Además, tiene más de 75.000 puntos de venta físicos vinculados a su red.
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“El año pasado colocamos unos $5,2 billones y este año esperamos colocar unos $11 billones”, señaló Santiago Suárez, CEO y cofundador de Addi. Solo en marzo, la fintech desembolsó cerca de $550.000 millones en créditos.
Addi llegará a datáfonos físicos
Uno de los anuncios centrales de la compañía fue la integración con Credibanco, que permitirá utilizar Addi como medio de pago en comercios físicos conectados a esa red de datáfonos.
La solución comenzará a desplegarse desde junio y arrancará inicialmente en tiendas Jumbo. Posteriormente, Addi buscará expandir el sistema a restaurantes, supermercados y otros comercios presenciales.
El modelo funcionará mediante códigos QR dinámicos generados desde la aplicación de Addi. Así, cuando el comercio seleccione Addi como medio de pago en el datáfono, el cliente podrá escanear el código desde su celular y completar la operación.
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La fintech también lanzó QuickPay, una nueva experiencia de checkout que reducirá el proceso de compra desde cerca de un minuto hasta unos 15 segundos y tres pasos dentro de la aplicación.
“La idea es que este sea el primer paso para que a final de año sea un soft checkout”, explicó Suárez. El despliegue completo de QuickPay está previsto para finales de junio.
Marketplace tendrá entregas en 24 horas
En paralelo, Addi anunció una alianza con Coordinadora enfocada en fortalecer la logística de su marketplace, que actualmente registra un crecimiento de 110 % anual.
Según la compañía, la plataforma ya procesa ventas anualizadas cercanas a $500.000 millones y busca competir con tiempos de entrega más rápidos en las principales ciudades del país.
Con la nueva integración logística, la fintech espera ofrecer entregas garantizadas al día siguiente y envíos gratuitos en varias categorías.
“El reto del marketplace en Colombia es la logística. Muchas veces los productos se demoran o no llegan. Por eso pasamos los últimos doce meses construyendo una plataforma tecnológica para entregar next day delivery garantizado”, dijo Suárez.
Addi espera fuerte crecimiento en utilidades
La compañía también entregó nuevas cifras sobre su desempeño financiero.
Suárez aseguró que Addi completó ocho trimestres consecutivos de rentabilidad y que la subsidiaria local generó más de $65.000 millones en utilidad neta el año pasado. En el primer trimestre de este año, agregó, la utilidad ya supera los $25.000 millones.
Además, afirmó que la fintech espera duplicar nuevamente sus ingresos y volúmenes durante este año, apoyada en automatización e inteligencia artificial.
Actualmente, la empresa cuenta con más de 100 agentes de inteligencia artificial en producción y asegura que uno de sus sistemas ya responde el 100 % de los contactos de usuarios, resolviendo cerca del 78 % sin intervención humana.
Addi también confirmó que planea fusionar su operación no vigilada con la nueva compañía de financiamiento aprobada recientemente. Según Suárez, esa integración sería “la fusión más grande de una no vigilada a una vigilada en la historia económica del país”.
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