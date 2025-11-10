Addi asegura ampliación de crédito con respaldo de sus inversionistas de largo plazo

Addi anunció nuevos compromisos de financiamiento por US$71 millones, provenientes de sus inversionistas de largo plazo, incluyendo un incremento de US$57 millones por parte de Goldman Sachs y Fasanara, con lo que los compromisos totales de ambas instituciones alcanzan US$227 millones.
Adicionalmente, incluye una línea de crédito rotativa de US$14 millones de BBVA Spark, que eleva sus compromisos totales con Addi a US$50 millones.
Con esta nueva financiación de US$71 millones, Addi supera los US$420 millones en compromisos de deuda totales, más del doble de lo registrado al inicio del año.
“Siempre hemos creído que Colombia merece un sistema de crédito que funcione para todos”, afirmó Santiago Suárez, cofundador y CEO de Addi, quien a su vez agregó que “el continuo respaldo de Goldman Sachs, Fasanara y BBVA Spark es un gran apoyo mientras cerramos un año excepcional. Estamos muy emocionados de iniciar el próximo capítulo: seguir expandiendo el acceso a crédito justo y responsable en toda la región.”
Cifras de Addi y destino de la inversión
La plataforma de comercio y servicios financieros, presente en más de 2,5 millones de personas y 30.000 comercios, superó recientemente los US$190 millones en ingresos anualizados y alcanzó su cuarto trimestre consecutivo con rentabilidad, impulsada por un crecimiento sostenido del 100 % anual durante cinco años consecutivos.
En ese sentido, Addi explicó que el capital obtenido apoyará la expansión de la red de comercios afiliados y el lanzamiento de nuevos productos “que ayuden a los consumidores a administrar mejor su flujo de caja y fortalecer su historial crediticio”.
Con esta inversión, Addi alcanza su posición de liquidez más sólida hasta la fecha, quedando plenamente capitalizada para cerrar 2025 y continuar su expansión responsable en Colombia.