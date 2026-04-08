Addi será ahora compañía de financiamiento y tendrá cuenta de ahorros remunerada “competitiva”

Addi anunció este miércoles 8 de abril que recibió licencia de funcionamiento como compañía de financiamiento. De acuerdo con la firma, esa licencia marca un hito significativo al autorizar a la compañía a lanzar soluciones bancarias.
El ecosistema de la firma, dijo la misma compañía, se encuentra conformado por más de 2,5 millones de consumidores y 33.000 comercios.
«Este es un momento definitorio para Addi. Desde el primer día, construimos esta compañía con la convicción de que merecemos mejores servicios financieros — más accesibles, más transparentes y diseñados para trabajar a favor de los colombianos. Con esta licencia, damos el siguiente paso: acompañar a nuestros clientes no solo cuando compran, también cuando ahorran», afirmó Santiago Suárez, CEO y cofundador de la firma.
La compañía ahora está habilitada para captar depósitos del público bajo el mismo marco regulatorio y de supervisión que rige a todas las entidades del sistema financiero colombiano, lo que tiene en cuenta también la cobertura del seguro de depósitos de Fogafín.
Así sería la cuenta de ahorros remunerada de Addi
Datos de la empresa dan cuenta de que ha crecido sus ingresos en más del 100 % durante cada uno de los últimos cinco años, al tiempo que ha generado utilidades durante seis trimestres consecutivos.
El año pasado, reportó ingresos anualizados que superan los US$250 millones y más de US$530 millones en compromisos de deuda con aliados como Goldman Sachs, Citi y BBVA Spark, entre otros.
Las cuentas tradicionales, dijo Addi, con tasas promedio inferiores al 0,5 % anual en un entorno con una inflación del 5,1%, “generan una pérdida silenciosa de poder adquisitivo. Addi busca cerrar esta brecha con una cuenta de depósito digital, sin fricciones y con rendimientos competitivos para los ahorradores”.
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Las tasas sobre las cuentas de ahorro remuneradas, dijo la firma, serán anunciados próximamente, pero tendrán opciones “competitivas”.